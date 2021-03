Waka Flocka Flame revient sur les gens qui le critiquent pour avoir soutenu sa fille Charlie et sa copine ⋆ .

Instagram

Le rappeur est qualifié d’hypocrite après avoir montré son soutien à Charlie compte tenu du fait qu’il fait partie de ceux qui critiquent Dwyane Wade pour son rôle parental envers sa transdaughter Zaya.

AceShowbiz –

Flamme Waka Flocka a répondu aux réactions négatives auxquelles il a été confronté après avoir semblé soutenir sa belle-fille Charlie, qui fait partie de la communauté LGBTQIA +. Waka s’est rendu sur son compte Instagram pour expliquer pourquoi il avait décidé de soutenir Charlie et pourquoi les gens ne pouvaient pas l’attaquer pour cela malgré ses remarques passées concernant la communauté.

«Vous tous, n ***, vous n’intimidez personne. Et non, je ne suis pas phobique. Je ne suis rien de tout ça », a insisté le rappeur dans un clip qu’il a partagé sur la plateforme de partage de photos. «Ce que je vais dire, c’est que je vais soutenir ma fille. Vous arrêtez tous de courir avec ce récit qu’elle sort parce qu’elle ne se cache jamais de rien. Elle n’a pas de visage, pas de porte-parole, pas de rien. Elle vit sa putain de vie, mec.

«C’est tout ce qu’il faut», a-t-il poursuivi, ajoutant: «Arrêtez-le.» Il a également appelé «2021 adultes», en disant: «La façon dont vous parlez des enfants est folle… Qui vous a élevés?»

Waka a été qualifié d’hypocrite après avoir montré son soutien à Charlie compte tenu du fait qu’il faisait partie de ceux qui critiquaient Dwyane Wade sur son rôle parental de sa transdaughter Zaya. La femme de Waka Tammy Rivera n’a pas tardé à prendre la défense de Waka à l’époque. «Une personne n’a pas le droit d’avoir une opinion sur ce qu’elle ressent? Sans être un dénigreur ou être étiqueté comme allant à l’encontre de quelque chose ou détestant quelqu’un? » a-t-elle demandé sur Instagram Story. «Ils ne peuvent pas avoir d’opinion quand on leur demande?»

Tammy a poursuivi en disant: «Nous n’avons pas assez de conversations sur le nombre d’hommes noirs ici qui sont de grands pères. Nous n’avons pas assez de discussions à ce sujet. »

Avant cela, la belle-fille de Waka, Charlie, lui a dit dans un épisode récent de « Waka & Tammy: What The Flocka » qu’elle amenait une fille à sa quinceanera comme son rendez-vous. La réponse de Waka a été très favorable. Waka a bien répondu à l’idée car il semblait soutenir Charlie. Il a également mentionné dans une interview qu’il se tenait aux côtés de sa fille et favorisait un environnement familial qui lui permettrait de vivre dans sa vérité.

Lien source