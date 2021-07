Wakanda Forever’ a enfin commencé à tourner à Atlanta

Autre signe que l’univers cinématographique Marvel est de nouveau sur les rails, la production de Black Panther: Wakanda Forever a commencé. Variety rapporte que la production de la suite de Black Panther a débuté mardi aux Pinewood Studios à Atlanta, en Géorgie. Lors de la première mondiale de l’événement pour les fans de Black Widow, le patron de Marvel, Kevin Feige, a partagé ses réflexions sur la production de Black Panther 2.

“C’est clairement très émouvant sans Chad”, a déclaré Feige à Variety à propos de Black Panther 2 mardi soir. «Mais tout le monde est également très heureux de ramener le monde de Wakanda au public. Nous allons le faire d’une manière qui rendrait Chad fier.

La star de Black Panther, Chadwick Boseman, est décédée tragiquement l’année dernière à 43 ans après une bataille contre le cancer du côlon. Après son décès, Marvel Studios a annoncé que T’Challa ne serait pas refondu. Feige a déclaré que la représentation de Boseman « transcendait toute itération précédente du personnage dans le passé de Marvel ». Wakanda vivrait dans les futurs films et émissions, cependant, honorant l’héritage de Boseman.

Feige n’a pas donné de nouveaux détails sur Wakanda Forever lors de l’événement des fans, mais Angela Bassett (Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Letitia Wright (Shuri), Daniel Kaluuya (W’Kabi), Florence Kasumba (Ayo), Lupita Nyong ‘o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) et Martin Freeman (Everett K. Ross) devraient tous reprendre leurs rôles du premier film de la suite.

En plus de Black Panther : Wakanda Forever, Disney a également annoncé que le réalisateur Ryan Coogler développe une série Wakanda pour Disney+. Nous en savons encore moins sur cette série que sur Black Panther 2. Voici ce que Bob Iger de Disney avait à dire à propos de l’accord en février :

« Ryan Coogler est un conteur singulier dont la vision et l’étendue ont fait de lui l’un des cinéastes les plus remarquables de sa génération. Avec Black Panther, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d’une manière réelle, significative et mémorable, créant un moment culturel décisif. Nous sommes ravis de renforcer notre relation et sommes impatients de raconter d’autres belles histoires avec Ryan et son équipe.