Wakanda Forever ‘arrête la production suite à la blessure de Letitia Wright

La suite de Black Panther a été forcée d’arrêter la production tandis que la star Letitia Wright se remet d’une grave blessure qu’elle a subie fin août. Marvel Studios pensait initialement que la blessure ne nuirait pas au calendrier du film, mais des sources ont déclaré vendredi au Hollywood Reporter que la gravité de la blessure avait forcé un retard. Wright incarne Shuri, qui est devenu le personnage principal de Black Panther: Wakanda Forever après la mort de l’acteur Chadwick Boseman des suites d’un cancer en août 2020.

Fin août, Wright a été blessé lors du tournage d’une cascade à Boston pour Wakanda Forever. « Letitia Wright a subi des blessures mineures aujourd’hui lors du tournage d’une cascade pour Black Panther: Wakanda Forever. Elle reçoit actuellement des soins dans un hôpital local et devrait sortir bientôt », a déclaré Disney à THR à l’époque. Après sa sortie de l’hôpital, Wright s’est envolée pour Londres pour se rétablir et y est depuis.

Au cours des deux derniers mois, Wakanda Forever a tourné des scènes sans Wright à Atlanta. Cependant, des sources ont déclaré à THR que le réalisateur Ryan Coogler avait presque fini de tourner toutes les scènes sans elle. La production a été interrompue pour « reconfigurer le tournage » afin que les caméras puissent à nouveau tourner au début de 2022. L’arrêt commencera pendant la semaine de Thanksgiving.

« Letitia se remet à Londres depuis septembre des blessures subies sur le tournage de Black Panther 2 et a hâte de retourner au travail début 2022 », a déclaré un représentant de Wright à THR. « Letitia vous demande gentiment de la garder dans vos prières. »

Le personnage de Wright, Shuri, a été introduit dans Black Panther, qui a été un énorme succès pour Marvel Studios, rapportant 1,3 milliard de dollars dans le monde. Il est devenu le premier film Marvel à remporter des Oscars, remportant des victoires pour la partition originale, la conception de costumes et la conception de production. Le film a également été nominé pour le meilleur film. Boseman a joué le rôle principal. Il est décédé en août 2020 à la suite d’une bataille privée contre le cancer du côlon. Au lieu d’abandonner complètement les plans d’une suite, Coogler et Marvel ont décidé de faire un film à la suite des exploits de la sœur de T’Challa, Shuri. Le nouveau film présentera également Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, un inventeur qui devient Ironheart.

Wakanda Forever devait initialement sortir le 8 juillet 2022, mais a été repoussé au 11 novembre 2022 le mois dernier. Des sources ont déclaré à THR que le retard de production ne devrait pas avoir d’impact sur la nouvelle date de sortie. Le prochain film de Marvel Cinematic Universe, Eternals, est maintenant en salles. Spider-Man: No Way Home ouvre le 17 décembre, tandis que Doctor Strange dans le multivers de la folie ouvre le 6 mai 2022 et Thor: Love and Thunder est prévu pour le 8 juillet 2022.