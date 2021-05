Wakanda Forever – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

L’univers Marvel a terminé la mise en place de son calendrier de sortie cinématographique pour la phase 4, à la suite de la restructuration provoquée par la pandémie. Il l’a annoncé il y a quelques jours avec une vidéo spectaculaire dans laquelle, entre autres, le nouveau titre et le nouveau logo de Black Panther 2: Wakanda Forever ont été annoncés. Et la conception des lettres pourrait anticiper l’arrivée de l’un des méchants les plus emblématiques de la merveille imaginaire.

Le nouveau titre officiel, Wakanda Forever, ne dit pas grand-chose sur l’intrigue du film, qui malheureusement ne mettra pas en vedette Chadwick Boseman après son décès soudain.

Cependant, les fans plus attentifs aux détails ont averti que la police utilisée, dans des tons métalliques, n’avait pas grand-chose à voir avec le costume de Black Panther et bien plus avec l’armure emblématique de Doctor Doom.

Il est vrai que les lettres métalliques pourraient faire référence au vibranium du peuple Wakanda, mais les rumeurs sur le docteur Doom en tant qu’antagoniste principal circulent depuis des mois sur le réseau, et l’histoire du souverain de Latveria et du roi de Wakanda dans les bandes dessinées Marvel est très vaste et complexe.

“Shuri est devenu Black Panther après que T’Challa a failli mourir dans une bataille contre le Docteur Doom”, a écrit un fan sur Twitter, rappelant l’histoire des deux dirigeants sur les agrafes. «Elle a pris sa place pendant qu’Ooro (Storm) prenait soin de lui. Qui sait ce qui se passera après cela, car il est finalement revenu. Mais ce serait un bon film pour se concentrer sur Shuri. “

Que Doctor Doom apparaisse ou non dans Black Panther 2, les fans espèrent que bientôt le redoutable méchant rejoindra le MCU, au plus tard lors du redémarrage de Fantastic 4, le seul film de phase 4 qui n’a pas de date de sortie.annoncé.

Victor von Doom, dans les bandes dessinées, est une menace aussi puissante que Thanos lui-même. Et force est de constater que lorsqu’il fera son apparition, il ne sera pas simplement l’antagoniste d’un seul film.

Black Panther 2: Wakanda Forever devrait sortir le 8 juillet 2022.

Source: Cependant