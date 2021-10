Wake Forest a marqué 70 points avec 17 minutes de possession contre l’armée

La défense n’était pas très présente samedi lors du match Wake Forest-Army à West Point, mais cela a assurément fait un match divertissant. Et bien qu’ils n’aient qu’une avance de sept points au début du quatrième quart, les Demon Deacons n ° 16 ont battu les Black Knights, 70-56, dans un concours où Army seul a frappé le dessus.

Dans un match avec 18 touchés combinés, il y a beaucoup à décortiquer et à analyser. Mais la statistique la plus intéressante et la plus folle du jeu est peut-être que Wake Forest a gagné avec 70 points sur un maigre temps de possession de 17:17. C’est incroyable; 70 points en à peine 17 minutes représentent en moyenne environ quatre points pour chaque minute de possession.

C’est tellement impressionnant que c’en est en fait un peu incroyable. Mais de telles statistiques ne se présentent pas sans quelques jeux de monstres, et ce jeu en était également rempli.

Comme CBS Sports Network l’a noté pendant le match, il y a eu sept touchés pour au moins 40 mètres, et Wake Forest en a représenté six.

La folie absolue. pic.twitter.com/M02bGrgz9n – Réseau sportif CBS (@CBSSportsNet) 23 octobre 2021

Juste sauvage. Voici un aperçu de chacun des énormes touchés de Wake Forest.

Ce jeu a donné à Wake Forest une avance de 14-7 au milieu du premier quart, et le drive a duré 1:19.

OH MON DIEU. QUELLE SAISIE PAR JAQUARII ROBERSON. @WakeFB répond. pic.twitter.com/iyfS756I6w – Réseau sportif CBS (@CBSSportsNet) 23 octobre 2021

Avec un autre drive d’à peine une minute, les Demon Deacons ont trouvé la zone des buts après seulement quatre jeux et un drive de 67 secondes. Ce score leur a donné une avance de 21-14.

CHEZ Perry WIDE OPEN pour le @WakeFB TD. pic.twitter.com/jhJfSbSbl0 – Réseau sportif CBS (@CBSSportsNet) 23 octobre 2021

Cette commande de 82 verges en trois parties a pris 66 secondes et a donné à Wake Forest une avance de 35-28 au début de la troisième.

SAINT MACKERAL JAQUARII ROBERSON AVEC LE 70 YARD TUDDY BALL pic.twitter.com/iPuudssz4m – Réseau sportif CBS (@CBSSportsNet) 23 octobre 2021

La connexion Hartman-Roberson semblait largement imparable samedi. Hartman a terminé le match en complétant 23 des 29 passes pour 458 verges (!!) et cinq touchés, tandis que Roberson a mené le corps de réception des Demon Deacons avec huit attrapés pour 157 verges et trois touchés.

Un moment défensif brillant ici. Army a tenté de réaliser un faux botté de dégagement aux 4e et 5e avec environ six minutes à jouer au troisième quart. Mais cela n’a vraiment, vraiment pas fonctionné, et Redd a choisi le quart-arrière de l’armée Cade Ballard et l’a retourné pour un énorme pick-six et une avance de 42-28.

Juste au moment où vous pensiez que ce jeu avait déjà tout… @WakeFB avec le PICK SIX OFF A FAKE FIELD GOAL. QUEL?!?!??! pic.twitter.com/Je8IyqPDIn – Réseau sportif CBS (@CBSSportsNet) 23 octobre 2021

Un jeu, 75 verges, 14 secondes. Cela aide certainement lorsque vous marquez finalement 70 points en un peu plus de 17 minutes. Ce touché a poussé Wake Forest à une avance de 49-35 avec environ cinq minutes à jouer dans le quart.

QUE SE PASSE-T-IL pic.twitter.com/qt2Ww9PzWF – Réseau sportif CBS (@CBSSportsNet) 23 octobre 2021