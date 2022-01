Walensky esquive le nombre de décès de Covid aux États-Unis qui sont réellement causés par Covid

Lors d’une apparition sur Fox News dimanche, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, n’a pas précisé combien des 836 000 patients américains dont le décès a été attribué à Covid au cours des deux dernières années avaient des problèmes de santé sous-jacents.

«Combien des 836 000 décès aux États-Unis liés à Covid sont de Covid ou combien sont avec Covid mais ils avaient d’autres comorbidités. Avez-vous cette panne ? » a demandé l’ancre Bret Baier.

« Oui, bien sûr, avec Omicron, nous suivons cela de très près, notre registre des décès prend quelques semaines à collecter et Omicron n’est avec nous que depuis quelques semaines, mais ces données seront disponibles », a répondu Walensky.

Tout au long de la pandémie, les responsables de la santé publique ont insisté sur le taux de mortalité alarmant du virus, mais n’ont pas précisé si la tenue des registres des décès de Covid reflète les facteurs de risque associés qui peuvent avoir été présents chez les victimes.

Par exemple, certains médias grand public ont publié la semaine dernière des études scientifiques reconnaissant le fait indiscutable depuis longtemps que l’obésité est une comorbidité de Covid, ce qui rend les gens plus susceptibles de souffrir gravement de la maladie. Une étude du CDC de décembre, qui a enquêté sur les cas juvéniles (moins de 18 ans) de Covid ayant nécessité une hospitalisation, « environ les deux tiers des patients hospitalisés pour COVID-19 âgés de 12 à 17 ans étaient obèses ». De plus, « par rapport aux patients sans obésité, ceux qui en souffrent avaient besoin de niveaux de soins plus élevés et d’une durée de soins plus longue. »

Le manque de sensibilisation de Walensky aux détails de la répartition des décès de Covid est conséquent car les gouverneurs et les politiciens démocrates ont utilisé l’argument de la létalité du virus pour justifier des restrictions sociales radicales et avec elles l’érosion des libertés civiles. Un nombre plus élevé de personnes décédées avec Covid plutôt qu’à cause de cela pourrait suggérer que les politiques générales étaient et sont inappropriées pour lutter contre la pandémie, étant donné que les personnes atteintes d’autres maladies peuvent être affectées de manière disproportionnée par rapport aux personnes par ailleurs en bonne santé.

Plus de Revue nationale