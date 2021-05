Walgreens s’associe à DoorDash et Uber pour déployer la livraison le jour même

La société de pharmacies Walgreens Boots Alliance (WBA.O) a déclaré mardi qu’elle s’associerait à DoorDash Inc, Uber Technologies Inc et d’autres pour lancer la livraison le jour même – en moins de deux heures – pour les produits de détail aux États-Unis.

Les concurrents, y compris Walmart (WMT.N) et CVS Health (CVS.N), ont depuis le début de la pandémie doublé la livraison des produits à la porte en quelques heures, les acheteurs s’habituant de plus en plus à la livraison rapide. En février, Walmart a déclaré qu’il augmentait les salaires des travailleurs du stockage et du numérique, qui exécutent les commandes locales en ligne et à la demande.

Les achats effectués le jour même par Walgreens en ligne ou via son application seront emballés par les employés du magasin, puis récupérés par les chauffeurs-livreurs. Il n’y aura pas de montant minimum de commande et les clients de la plupart des marchés paieront des frais de livraison de 7,99 $ qui iront à Walgreens.

«Notre objectif est vraiment de le réduire le plus possible pour le client. Au cours des deux prochains mois, nous affinerons évidemment le prix et la stratégie derrière cela en fonction de ce que nous voyons », a déclaré Stefanie Kruse, vice-présidente du commerce numérique de Walgreens, dans une interview.

Kruse a refusé de fournir des détails financiers sur les contrats de la société avec DoorDash, Uber et d’autres entreprises de livraison, mais a déclaré qu’ils avaient été choisis parce qu’ils avaient la portée géographique nécessaire pour répondre aux besoins des plus de 9000 magasins de Walgreens.

Le pourboire et la motivation des chauffeurs ont été un point de friction majeur pour de nombreux détaillants qui tentent d’accélérer les opérations de livraison le jour même et Kruse a déclaré que Walgreens prévoyait cet été de commencer à encourager les clients à donner un pourboire dès le départ sur son application. Certains chauffeurs évitent de prendre les commandes de livraison pour les détaillants dont les clients sont peu susceptibles de donner un pourboire.

L’année dernière, Walgreens a commencé à permettre aux acheteurs de se procurer des produits de détail en magasin, sur les bordures de trottoir et via le service au volant.