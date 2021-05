‘Walk Away’: le James Gang s’empare d’une 100 place chaude

Le James Gang a monté les charts américains pendant six ans à partir de 1969, mais le 29 mai 1971, les héros du rock de Cleveland ont fait l’une de leurs rares incursions dans le paysage des singles. Avec leur troisième LP déjà dans les best-sellers, la piste «Éloignez-vous» est devenu seulement leur deuxième apparition sur le Hot 100, car il a fait ses débuts au n ° 89.

L’une des quatre chansons contribuées à Thirds par Joe Walsh, “Walk Away” a ouvert un album qui grimperait au n ° 27 et obtiendrait la certification d’or l’année suivante. Le single a grimpé le compte à rebours pour tout le mois de juin et la majeure partie de juillet, s’arrêtant au n ° 51. C’était leur meilleure performance sur le Hot 100. Walsh a tellement aimé la chanson qu’il l’a recoupée en tant qu’artiste solo, dans une version répertoriée dans la section “Bubbling Under” de Billboard au n ° 105 en 1976.

Partage d’espace avec ‘Brown Sugar’

Alors que “Walk Away” faisait ses débuts, les pierres qui roulent grimpaient au n ° 1 en Amérique avec “Brown Sugar”, tandis que son album parent Sticky Fingers a continué à dominer les best-sellers de l’album. Les cinéphiles aux États-Unis et au-delà allaient voir Richard Attenborough dans 10 Rillington Place, John Wayne dans Big Jake et Roddy McDowall dans Escape From The Planet Of The Apes.

En juillet 1971, le batteur de James Gang, Jim Fox, a déclaré au New Musical Express : « Nous n’entrons pas consciemment dans les studios pour enregistrer un single, c’est à quelqu’un d’autre de décider quoi sortir d’un album. Tous nos singles sont issus d’albums. Les albums ont bien fonctionné pour nous et c’est notre objectif, nous avons atteint ce que nous visons. » Il avait raison : un an plus tard, Thirds recevait cette certification or de la RIAA, neuf mois seulement après son prédécesseur, Le James Gang monte à nouveau, bénéficiait de la même reconnaissance.

