“Walk Between Raindrops” de Donald Fagen est un nouveau dégustateur “The Nightfly Live”

La version live de Donald Fagen de l’un de ses morceaux solo les plus appréciés, “Walk Between Raindrops”, est disponible à partir d’aujourd’hui (17) comme un autre avant-goût de son album live The Nightfly Live.

L’ensemble complet sera publié par UMe, à la fois sur CD et numériquement, le 24 septembre. Le même jour voit la sortie d’un deuxième disque live du Dan d’acier camp, couloir nord-est : Steely Dan Live !. Les deux albums sortiront également sur vinyle 180 grammes le 1er octobre.

Interprété par Fagen avec le Steely Dan Band, “Walk Between Raindrops” est le prochain morceau vedette de la nouvelle interprétation en direct de son premier solo classique de 1982, The Nightfly. Il fait suite à la récente “Nouvelle frontière” et l’apparition le mois dernier du premier aperçu en direct, « IGY (What A Beautiful World) ».

Le shuffle optimiste « Walk Between Raindrops » était la chanson de clôture de The Nightfly et bien que jamais sorti en single, on se souvient avec émotion d’un album de qualité et de sophistication uniformes. En plus de fournir des voix principales, comme partout, Fagen a joué de l’orgue, des synthétiseurs et du piano électrique sur la piste, qui comprenait également de la guitare, comme sur une grande partie du LP, de Larry Carlton.

Steve Jordan, qui n’avait que 25 ans à l’époque et qui s’est forgé une grande réputation en tant que batteur et producteur – et occupera en effet le tabouret de batterie de feu Charlie Watts en tant que les pierres qui roulent reprendre leur Visite sans filtre le 26 septembre – a joué de la batterie sur le morceau original de Fagen. Will Lee a fourni la basse, avec Greg Phillinganes à la basse synthétiseur et Gary Katz à la production, comme il l’a fait tout l’album.

La tournée Absolutely Normal de Steely Dan aux États-Unis débutera le 5 octobre, avec des dates s’étendant jusqu’au 20 novembre. De mai au début juillet de l’année prochaine, le groupe participera à la tournée Earth After Dark à deux reprises avec Steve Winwood, avec qui ils ont déjà tournée en 2019.

Précommandez The Nightfly Live, qui sortira le 24 septembre.