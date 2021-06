Les jours méga-platine des années 1970 et 80 étaient peut-être derrière eux, mais le 25 juin 1994, Boston a prouvé qu’il y avait beaucoup de carburant dans le réservoir de roches destiné aux adultes. Leur quatrième album Walk On, en préparation depuis trois ans, pendant une période où le line-up de Boston a surmonté un grand changement, est entré dans le classement des albums américains à son apogée n ° 7.

Le groupe du Massachusetts avait enregistré certains des disques de rock les plus vendus des deux décennies précédentes. Leur premier album éponyme en 1976 a été 17 fois disque de platine rien qu’aux États-Unis. Son suivi de 1978 Don’t Look Back a déplacé sept millions là-bas. La sortie de Boston en 1986 Third Stage, encore quatre millions.

En 1994, le paysage musical américain avait considérablement changé, des groupes comme Alice In Chains et Jardin sonore lui a donné un nouvel avantage et a dominé les charts dans le processus. La pop absolue d’Ace Of Base et des bandes originales comme Elton John‘s Le Roi Lion était aussi une grosse affaire. Mais il y avait encore beaucoup de place à l’extrémité plus traditionnelle du marché du rock. Pink Floyd‘s The Division Bell, par exemple, figurait parmi les dix meilleurs vendeurs américains de l’année.

Cette fois c’est le personnel

Walk On a vu Boston survivre au changement de personnel au cours duquel le chanteur Brad Delp est parti pour rejoindre l’ancien collègue Barry Goodreau dans le nouveau groupe RTZ. Mais Delp avait deux co-écrits sur le disque et est revenu au bercail pour la tournée suivante. Le nouveau chanteur Fran Cosmo a pris le relais et le single principal “I Need Your Love” est devenu la dernière entrée du Hot 100 pour Boston et un hit du Top 5 à la radio rock.

Comme Billboard l’a observé dans sa critique de Walk On, « heureusement pour Boston, les critiques n’achètent pas d’albums, les gens le font. Et au cours des 18 dernières années, des dizaines de millions de fans ont étouffé les railleries collectives de la presse en engloutissant le son power-pop extravagant de ce groupe. En septembre, ces fans ont transformé l’album en platine.

