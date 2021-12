« Walk On Water »: Neil Diamond termine un chapitre avec un hit de 1972

Neil Diamant arrivait à la fin d’un chapitre de sa longue carrière le 30 décembre 1972. « Marcher sur l’eau, » un single américain de son album Moods, a culminé à la 17e place du Billboard Hot 100. C’était sa dernière sortie sur le label Uni qui avait vu sa percée en tant que star majeure au cours des années précédentes, avant qu’Uni ne soit absorbé par sa société mère. entreprise, MCA.

Le « Walk On Water » sur le thème de l’Évangile est arrivé à la fin d’une autre année exceptionnelle pour Diamond. Il avait marqué des singles à succès avec « Sweet Caroline » et « Holly Holy » de 1969, qui seraient tous deux certifiés platine 25 ans plus tard, puis son premier numéro 1 américain et un succès international avec « Cracklin’ Rosie » en 1970.

Se développer en dehors des États-Unis

Il y avait plus de 45 tours en 1971, puis l’album Moods a livré un autre hit américain et à l’étranger, « Song Sung Blue ». Ce morceau a reçu deux nominations aux Grammy, et l’album lui-même, produit par Diamond avec Tom Catalano, en a reçu une autre. « Diamond continue de se surpasser avec un paquet de dynamite après l’autre », a déclaré la critique d’album de Billboard.

Cela a été suivi par un n ° 11 du même album avec « Play Me », avant que « Walk On Water » ne grimpe dans le Top 20. Il a passé la première des deux semaines au n ° 17 sur le dernier graphique de 1972, comme Billy Paul a continué au n ° 1 avec « Moi et Mme Jones ». L’album Moods a lui-même porté Diamond à de nouveaux niveaux de popularité, atteignant le meilleur numéro 5 en carrière aux États-Unis, le numéro 7 au Royaume-Uni et le numéro 4 en Australie.

Puis, comme c’est le cas depuis, l’auteur-compositeur-interprète était également un ticket extrêmement populaire en tant qu’attraction live. En août 1972, il joue le spectacle du Greek Theatre à Los Angeles qui deviendra l’album Hot August Night à la fin de l’année. Puis vint une course de 20 nuits au Winter Garden à New York, qui précéderait un congé sabbatique de trois ans de travail en direct.

