Walk The Line: Gary Barlow et Dawn French vidés par la disparition des desserts

Pas les mousses au chocolat ! (Photo : Rex)

Les patrons de Walk the Line auraient transformé Sherlock Holmes après avoir découvert que plus de 100 mousses au chocolat avaient disparu dans les coulisses, au grand dam des stars Gary Barlow et Dawn French.

Le spectacle de talents, qui commence dimanche et pourrait voir les candidats gagner jusqu’à 500 000 £, est produit par Simon Cowell et sera diffusé sur six nuits consécutives.

Les friandises étaient disponibles pour les juges du programme Gary, Dawn, Craig David et Alesha Dixon, ainsi que pour la présentatrice Maya Jama.

Cependant, après avoir remarqué qu’une grande quantité avait disparu, les producteurs ont essayé de retrouver les desserts perdus en envoyant un courrier électronique aux membres de l’équipe pour exhorter quelqu’un à se manifester.

Une source a déclaré au Sun: « Dans les coulisses, il y avait de super détectives qui rivaliseraient avec un roman d’Agatha Christie.

«Mais les contrevenants n’ont pas encore été retrouvés.

« Tout le monde a été vidé, en particulier Gary et Dawn qui, bien qu’ils soient tous deux en meilleure santé à mesure qu’ils vieillissent, conservent toujours une dent sucrée. »

Apparemment, Gary Barlow n’a pas été impressionné (Photo : Isa Foltin/.)



Dawn French n’était pas trop content non plus (Photo: BBC)

L’initié a également expliqué qu’ils trouvaient « bizzare » qu’une centaine d’entre eux aient été pincés et qu’ils apprécieraient que le coupable coupable se manifeste pour avouer, ou au moins les rendrait.

Avant que cet incident inhabituel ne se produise, l’ancien animateur de X Factor Gary a révélé qu’il hésitait à reprendre un rôle de juge jusqu’à ce que le magnat de la musique de 62 ans lui demande de prendre sa place dans le prochain spectacle de talents.

«J’avais l’impression d’avoir vraiment fait le truc du talent show. Mais j’ai aimé l’idée et je me suis dit : « Ça va être différent ».

Maya Jama accueillera la prochaine série de talents (Photo : Brian J Ritchie/Hotsauce/Shutterstock)

Gary a déclaré à l’agence de presse PA que le format de l’émission donnait l’impression que « c’était facile à faire ».

‘C’est rapide. Ce ne sont que six épisodes, ce qui semble moderne maintenant », a-t-il déclaré, ajoutant qu’« une série avec 41 émissions de nos jours ressemble au passé ».

Walk The Line suivra essentiellement la même fondation qui a fait de The X Factor un succès phénoménal, qui a également séduit Gary.

Walk The Line de Cowell, successeur de The X Factor, offre aux artistes de variétés musicales une chance de gagner un prix, mais pour gagner l’argent, ils doivent décider s’ils veulent encaisser ou risquer tout pour rester dans la compétition.

ITV a refusé de commenter les mousses volées lorsqu’il a été contacté par Metro.co.uk.

Walk The Line sera présenté en première sur ITV et ITV Hub à 20 heures le 12 décembre.

