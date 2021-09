Dans la courte carrière d’enregistrement de Patsy Cline, il y a un single qui représente un incident vraiment bizarre, et peut-être le disque le plus rare auquel elle ait jamais été associée. Ou, pour le dire autrement, c’est l’histoire du single qui relie la grande star country au 30e président des États-Unis.

Le passé récent de Patsy

Revenez donc avec nous en 1957, lorsque Patsy, 24 ans, a finalement fait sa percée dans les charts avec le hit country n ° 2 “Walkin’ After Midnight”. Comme cela s’est souvent produit, un si gros succès a suscité une version de couverture, rapidement promue par un certain Bill McCall, président de 4-Star Music Sales, la société dans laquelle Patsy a été signée avant qu’elle ne devienne grande. Elle a enregistré pour eux la chanson Alan Block-Don Hecht en novembre 1956.

L’enregistrement de Cline a été autorisé à Decca et est devenu son premier succès national. De retour chez 4-Star Music, McCall souhaitait maximiser la popularité de la chanson et a rapidement vanté la “première version masculine” de “Walkin’ After Midnight”. Il prétendait être d’un artiste appelé Calvin Coolidge, également le nom du président américain qui avait servi entre 1923 et 1930.

L’identité dévoilée

En fait, la véritable identité de « Calvin Coolidge » était… Patsy Cline. L’opportuniste McCall avait pris son enregistrement à succès et l’avait ralenti à la vitesse de lecture de l’album, 33 tours par minute, puis avait appuyé sur un single à jouer à 45 tours. De manière amusante, pour être ramené à la voix normale de Patsy, le single devrait être joué à environ 60 tr/min.

La rumeur disait que McCall avait quelque 250 exemplaires du single pressés pour distribution à la radio, mais il n’a jamais été commercialisé et n’a plus jamais entendu parler, ce qui en fait peut-être le disque le plus rare du “catalogue” de Patsy Cline. Le disque peut maintenant être vu au Patsy Cline Museum de Nashville, où le co-fondateur Bill Miller nous a fièrement dit qu’une copie de celui-ci se trouve. Lire plus de Bill sur le musée, et de Julie, la fille de Patsy.

