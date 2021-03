Walking Dead Creator explique en quoi le film de Rick Grimes sera différent de la série

En effet, The Walking Dead a apparemment mis en place une autre apparition sur grand écran pour Michonne de Danai Gurira. Plus tôt dans la saison 10, Michonne a découvert que Rick était vivant et est partie pour essayer de retrouver son mari apocalyptique. Mais étant donné le saut dans le temps de la série, il semble peu probable qu’elle apparaisse dans le film de Rick Grimes. Bien que si elle le faisait, les fans seraient sans aucun doute ravis.

On ne sait actuellement pas quand le film The Walking Dead commencera le tournage, mais il est en développement actif. En attendant, consultez notre liste de sorties 2021 pour planifier votre prochaine expérience cinématographique.