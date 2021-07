Walking Dead: World Beyond Season 2 obtient une date de sortie et un nouveau clip

Lors du panel Comic-Con@Home pour Walking Dead: World Beyond, la date de sortie de la saison 2 a été révélée. Le responsable du contenu, Scott M. Gimple, a annoncé que Walking Dead: World Beyond Season 2 sortira le 3 octobre sur AMC.

Les nouveaux épisodes de World Beyond seront pris en sandwich entre The Walking Dead et Talking Dead. De plus, les épisodes seront disponibles en avance sur AMC+. Et en plus de la date de sortie, le tout premier clip de la saison 2 de World Beyond a été révélé, que vous pouvez consulter ci-dessous.

“Une grande partie de cette émission consiste à voir différents coins du monde et les différentes personnes qui l’habitent”, a déclaré Gimple lors du panel. “Cette saison, nous allons voir au moins trois mondes très distincts qui ont toutes sortes de personnages différents, et ils ont leurs propres problèmes les uns avec les autres, et ils ont aussi leur propre place dans le monde. Nous expliquons en quelque sorte certaines choses qui se passent dont les gens n’étaient peut-être pas au courant. C’est plus une découverte, vraiment, de personnages et de mondes. “

Gimple a poursuivi en précisant que les différents personnages et mondes n’impliquent pas Rick Grimes – bien que nous ayons récemment obtenu une mise à jour sur les films Walking Dead, qui tourneront autour de lui. Le nouveau groupe vu dans le clip ci-dessus est un groupe différent de celui que nous avons vu auparavant, et ils ont une relation différente avec le CRM que celle que nous avons vue dans les épisodes précédents.

Il y a quelques nouveaux habitués de la série pour la saison 2 de World Beyond. Cela inclut Jelani Alladin (FBI), Joe Holt (Scandale), Ted Sutherland (Fear Street Part 2 et 3) et Natalie Gold (Succession).

La saison 2 sera la dernière saison de World Beyond, mais il y a encore plus de Walking Dead à venir. Fear the Walking Dead a la saison 7 à venir – et il y a eu un nouveau clip de celui-ci sorti pendant le Comic-Con – et la saison 11 de The Walking Dead arrive aussi, et ce sera la dernière saison de la série.