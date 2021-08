Walking on Sunshine : L’histoire derrière le hit

Les années 80 étaient remplies de hits vibrants et dominants, et Katrina and the Waves avait l’un des meilleurs. Le groupe a été formé en 1975 à Cambridge, en Angleterre, avec le guitariste Kimberley Rew et le batteur Alex Cooper. Trois ans plus tard, le duo a rejoint la chanteuse née au Kansas Katrina Leskanich (qui était stationnée dans une base militaire américaine) et le bassiste Vince de la Cruz dans Mama’s Cookin’. Le groupe pop a couvert des artistes comme Cœur, Étranger, Linda Ronstadt et ZZ Top.

En 1985, le groupe est officiellement rebaptisé Katrina and the Waves et sort son premier album éponyme. Mélange entraînant de New Wave, de pop et de rock, l’album a connu un succès international grâce à son premier single : “Walking on Sunshine”. Initialement conçue pour être une ballade, la chanson a ensuite été transformée en un hymne pétillant et uptempo.

« J’adorerais dire que « Walking on Sunshine » se rapporte à un événement important de ma vie, comme sortir de ma porte d’entrée, voir une comète et être inspiré. Mais c’est juste un morceau de plaisir simple, une chanson optimiste, bien que nous ne soyons pas des gens exceptionnellement joyeux », a déclaré Rew, qui a écrit la chanson. Le gardien en 2015. « Nous étions un jeune groupe typique, peu sûr de nous et pessimiste. Nous n’avions pas de gros cheveux et ne ressemblions en rien à un groupe influencé par la Motown. Nous n’avions aucune crédibilité ou une base de fans impressionnés par notre mystique. Nous étions le deuxième groupe pop à l’affiche d’un festival en Allemagne. Mais nous avions cette chanson.

« Walking on Sunshine » – de sa mélodie sautillante à la voix exclamative de Leskanich (« Et ne te sens-tu pas bien ! ») – a instantanément créé des vagues dans le monde entier. La rotation constante de la radio en a fait le premier hit du groupe dans le Top 40, atteignant le n ° 9 du Billboard Hot 100. La chanson a également culminé au n ° 8 au Royaume-Uni et au n ° 4 en Australie, et a valu au groupe une nomination aux Grammy pour le meilleur Nouvel Artiste.

“Walking on Sunshine” est également devenu un incontournable de la culture pop pendant près de quatre décennies. La chanson est apparue dans des dizaines de publicités et de films comme American Psycho, High Fidelity et Ella Enchanted. Les Muppets ont repris la chanson en 1993, Dolly Parton a chanté une version country pour l’album de reprises Treasures de 1996, et le duo pop Aly & AJ lui a donné une touche moderne pour leur premier album Into The Rush en 2005.

Malheureusement, Katrina and the Waves a été abandonné par Capitol Records après leur album de 1986. « Ils pensaient que nous étions les nouveaux Monkees, les Beach Boys », a déclaré Leskanich en 2010. « Mais nous n’étions même pas ce genre de groupe. Nous étions plus cool. Je pensais que j’étais Nico de The Velvet Underground. Cols roulés noirs, eye-liner, pas de sourire sur les photos… »

Le groupe a ensuite sorti huit autres albums, se terminant par Walk on Water en 1997. L’album contenait le premier single “Love Shine a Light”, qui a atteint le n ° 3 au Royaume-Uni et a remporté le 1997 Concours Eurovision de la chanson. Le groupe s’est ensuite séparé en 1999 après avoir lutté pour remplacer Leskanich, qui a quitté l’année précédente. Mais l’héritage de Katrina and the Waves reste fort grâce à leur succès ensoleillé et omniprésent.

