Walkner, nouveau leader et Barreda va pour tous

01/11/2022

Act à 10:46 CET

Joan Barreda, le pilote espagnol au plus grand nombre de victoires d’étapes sur le Dakar (29), est en course depuis vendredi avec une fracture de la clavicule gauche. Et c’est dans ces conditions qu’il affiche sa meilleure version dans une course qui malgré sa vitesse et son talent, lui a toujours tourné le dos, depuis ses débuts en 2011. La blessure l’oblige à ralentir, à affronter les étapes en d’une manière moins agressive et pour le moment la stratégie fonctionne. Avec seulement trois étapes à parcourir, le pilote Honda n’est qu’à 11 minutes du leader et demain il aura une bonne position de départ pour attaquer et tenter de se rapprocher du podium final.

Bien sûr, la concurrence est rude. Kevin Benavides (KTM), actuel champion du Dakar, l’a dépassé au général et s’est classé cinquième, 10 minutes derrière nouveau leader de la course, l’Autrichien Matthias Walkner (KTM), qu’il sait déjà ce que c’est que de gagner un Dakar (il a ramené le Touareg chez lui en 2018) et que ce mardi il a ravi la première place provisoire au Britannique Sam sunderland (GasGas), maintenant deux minutes sur la table. Le français Adrien Van beveren (Yamaha) est troisième à 3 minutes et le Chilien Pablo Quintanilla (Honda), quatrième à 4 minutes. Entre le chef Walkner et le sixième, Barreda, à seulement 11 minutes (10,57). Le suivant, Santolino, fait déjà 26′.

En trois jours, la catégorie moto a changé trois fois de leader, ce qui montre à quel point la course est ouverte cette année. L’épopée du Dakar portée au plus haut niveau. Et avec un mérite particulier pour BarredaAgé de 38 ans, un coureur habitué à souffrir lors de ses précédentes participations et qui cette année, après avoir remporté deux étapes la première semaine, résiste à la douleur et à la pression de rivaux qui rendent la tâche plus difficile que jamais. Celui de Torreblanca, qui arrive chaque jour au camp « brisé », dit qu’il s’agit de « grincer des dents ». Aujourd’hui il n’a cédé que 2’10 » avec le vainqueur du jour, son partenaire Honda Ignacio Cornejo et a coupé 3 ‘leurs différences dans le général.

Barreda Il s’élancera de la sixième position de la spéciale de ce mercredi. Pour tous. Mais attention, car le lendemain, jeudi, s’annonce parmi les plus compliqués de cette édition, il vaut donc mieux éviter d’ouvrir la piste sur cette avant-dernière spéciale.

Voici comment procède le général :

1. MATTHIAS WALKNER (RED BULL KTM FACTORY RACING) 30H 14’03 »

2. SAM SUNDERLAND (GASGAS FACTORY RACING) à 2’12 »

3. ADRIEN VAN BEVEREN (MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM) à 3’56 »

4. PABLO QUINTANILLA (MONSTER ENERGY HONDA) à 4’41 »

5. KEVIN BENAVIDES (RED BULL KTM FACTORY RACING) à 10’22 »

6. JOAN BARREDA (MONSTER ENERGY HONDA) à 10’57 »

7. LORENZO SANTOLINO (SHERCO) à 26’54 »

8. STEFAN SVITKO (SLOVNAFT RALLY TEAM) à 27’52 »

9. JOSE IGNACIO CORNEJO (MONSTER ENERGY HONDA) à 32 ’30 »

10. ANDREW SHORT (MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM) à 34’59 »

11. PRIX TOBY (RED BULL KTM FACTORY RACING) à 35’14 »

12. RICKY BRABEC (MONSTER ENERGY HONDA) à 35’54 »