Wall et Gortat jouent dans (peut-être) le jeu le plus absurde de la NBA

Les Wizards et les Raptors se sont rencontrés mardi dernier. Le parti lui-même a déjà promis. John Wall et Bradley Beal contre DeRozan et compagnie. Et en fait, c’était un grand match, que les Capitolines ont fini par remporter par 105-96.

Pourtant, si la rencontre sur les réseaux sociaux a attiré l’attention pour quelque chose, c’est à cause de la pièce que vous allez voir ci-dessous. Une balle exubérante passe entre les mains de jusqu’à quatre joueurs jusqu’à ce qu’elle atteigne le domaine de John Wall, qui invente l’une de ses passes rapides. Le problème, qui était même trop rapide pour son partenaire Marcin Gortat.

Le pivot polonais tombe au sol après avoir reçu une balle dans le nez de ceux qui piquent. Heureusement qu’il a l’habitude de jouer sous les cerceaux, car le plan au ralenti est l’un des plus gros.