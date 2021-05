Wall St s’apprête à grimper grâce au rebond des actions de croissance et à de solides données ADP

PHOTO DE FICHIER: Le panneau de Wall Street est photographié à la bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir plus haut mercredi alors que les actions des mégacap ont rebondi après une vente massive lors de la session précédente, tandis qu’une enquête a montré une forte hausse des emplois privés en avril.

Sociétés liées à la technologie, notamment Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Amazon.com Inc (AMZN.O), Facebook Inc (FB.O), Tesla Inc (TSLA.O) et Alphabet Inc ( GOOGL.O) a augmenté de 0,4% à 1,3% dans le commerce avant commercialisation.

Les actions de valeur, qui devraient bénéficier davantage de la reprise économique, ont également progressé, la grande compagnie pétrolière Chevron Corp (CVX.N) ajoutant 1,1%, le prêteur Goldman Sachs Group Inc (GS.N) en hausse de 0,3% et le fabricant de machines lourdes Caterpillar Inc (CAT .N) gagnant 0,5%.

«L’optimisme de la réouverture est de retour en train de conduire les marchés aujourd’hui, les investisseurs réalisant que la vente d’hier était probablement un peu exagérée», a déclaré Fiona Cincotta, analyste principale des marchés financiers chez City Index à Londres.

L’indice de valeur S&P 500 (.IVX) a augmenté de 15,1% jusqu’à présent dans l’année, tandis que son homologue de croissance (.IGX) est en hausse de 7,1%.

Un rallye qui a poussé les indices S&P 500 (.SPX) et Nasdaq (.IXIC) à un niveau record la semaine dernière a frappé un hic alors que les investisseurs tentent de trouver l’équilibre entre l’amélioration des données économiques, des bénéfices solides et une relance budgétaire sans précédent et si le gouvernement fédéral La réserve augmentera les taux d’intérêt.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré mardi qu’elle ne voyait aucun problème d’inflation se préparer, minimisant les commentaires antérieurs selon lesquels des hausses de taux pourraient être nécessaires pour empêcher la surchauffe de l’économie alors que les plans de dépenses du président Joe Biden stimulent la croissance.

Les premiers commentaires de Yellen ont approfondi mardi la liquidation des actions technologiques, les investisseurs craignant que des taux plus élevés pèsent sur les valorisations des entreprises de croissance.

«Je pense que le marché pense qu’une hausse des taux va arriver, mais ce n’est pas encore tout à fait sur le radar. Powell a travaillé très dur pour faire passer ce message à la maison », a déclaré Cincotta de City Index.

Le rapport national sur l’emploi de l’ADP a montré que la masse salariale du secteur privé américain avait augmenté en avril alors que les entreprises se précipitaient pour augmenter la production dans un contexte de forte demande, alimentée par une aide gouvernementale massive et une augmentation des vaccinations contre le COVID-19.

Une lecture plus complète sous la forme des données sur la masse salariale non agricole du Département du travail est attendue vendredi.

L’indice des directeurs des achats non manufacturiers de l’Institute for Supply Management est également sur le radar, qui devrait afficher une légère hausse en avril par rapport à mars.

À 8 h 33 HE, les e-minis de Dow étaient en hausse de 75 points, soit 0,22%, les e-minis de S&P 500, de 15,75 points, ou 0,38%, et les e-minis de Nasdaq 100, de 79 points, ou 0,58%.

La société de covoiturage Lyft Inc (LYFT.O) a augmenté de 4,6% après avoir surpris Wall Street avec des pertes nettement inférieures aux attentes.

Rival Uber Technologies Inc (UBER.N) devrait publier ses bénéfices après la clôture des marchés mercredi.

T-Mobile US Inc (TMUS.O) a gagné 2% en augmentant ses prévisions d’additions nettes d’abonnés postpayés pour l’année complète.