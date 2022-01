Wall St Week Ahead-Avec la Fed qui devrait augmenter ses taux cette année, cela pourrait peser sur les valeurs technologiques et de croissance

Les investisseurs recalibrent leurs portefeuilles pour tenir compte d’une Réserve fédérale plus belliciste, signe que la banque centrale est prête à mettre le paquet dans sa lutte contre l’inflation.

Les investisseurs recalibrent leurs portefeuilles pour tenir compte d’une Réserve fédérale plus belliciste, car les signes que la banque centrale est prête à mettre le paquet dans sa lutte contre l’inflation ont secoué les marchés au cours de la première semaine de 2022.

Les rendements de l’indice du Trésor américain de référence à 10 ans sont sur la bonne voie pour leur plus gros gain hebdomadaire depuis septembre 2019, tandis que les valeurs technologiques et de croissance ont chuté et que les investisseurs ont acheté des actions de banques, de sociétés énergétiques et d’autres sociétés économiquement sensibles.

L’action rappelle largement la façon dont les marchés ont commencé en 2021, lorsque le déploiement de vaccins contre le coronavirus a stimulé les attentes d’une réouverture économique des États-Unis. Les rendements ont chuté plus tard dans l’année, tandis que la reprise des actions sensibles à l’économie s’est ralentie et que les investisseurs sont revenus aux grandes valeurs technologiques et de croissance qui ont mené les marchés à la hausse au cours de la dernière décennie.

Cette fois-ci, les investisseurs doivent tenir compte d’une Fed qui devrait augmenter ses taux au moins trois fois cette année alors qu’elle lutte contre la flambée des prix à la consommation. Cela pourrait peser sur les valeurs technologiques et de croissance, car des coûts d’emprunt plus élevés pourraient éroder leurs bénéfices futurs. L’indice S&P 500 Value a gagné environ 1% pour l’année à ce jour, tandis que l’indice S&P 500 Growth a chuté d’environ 4%. L’indice plus large a récemment baissé d’environ 1,7% pour l’année.

Bob Leininger, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, s’attend à ce que cette tendance se poursuive et concentre davantage son portefeuille sur les valeurs financières, énergétiques et aéronautiques telles que Boeing Co en prévision d’une large résurgence des voyages dans le monde.

« La Fed est sérieuse à propos de la fin de l’assouplissement quantitatif », a-t-il déclaré. « C’est l’année où nous commencerons à voir un resserrement quantitatif et qui favorisera les actions de valeur. »

Alors que les investisseurs considèrent généralement une Fed hawkish avec prudence, les actions ont néanmoins eu tendance à augmenter au cours des cycles de hausse des taux passés. Le S&P 500 a augmenté à un taux annualisé moyen de 9 % au cours des 12 cycles de ce type depuis les années 1950 et a affiché des rendements positifs dans 11 de ces cas, selon les données de Truist Advisory Services. Les attentes selon lesquelles la Fed augmentera les taux d’intérêt au moins trois fois en 2022 « réduiront la spéculation » sur le marché, a déclaré Lew Altfest, directeur général d’Altfest Personal Wealth Management.

Cela pèsera probablement sur les deux secteurs fortement axés sur la valeur comme les voyages et l’énergie qui ont enregistré des gains démesurés en 2021, tout en nuisant aux actions technologiques à forte croissance, a-t-il déclaré.

Altfest se concentre sur des sociétés telles que les banques, qui devraient bénéficier de taux d’intérêt plus élevés et se négocier à des valorisations comparativement plus faibles, tout en maintenant des positions dans des sociétés géantes axées sur la technologie.

Le secteur bancaire du S&P 500 était récemment en hausse de plus de 7 % depuis le début de l’année et se négocie à un ratio cours/bénéfice glissant de 11,5, contre un ratio cours/bénéfice de 26,1 pour l’indice plus large.

Les banques « semblent simplement plus rationnelles », a déclaré Altfest.

Les investisseurs examineront de plus près les bénéfices des banques au cours de la semaine à venir, car plusieurs grandes banques, dont JPMorgan et Citigroup, devraient publier leurs résultats trimestriels.

Certains pensent que la forte pondération des actions axées sur la technologie dans le S&P 500 pourrait ralentir l’indice plus large si ces noms trébuchaient : Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet et Tesla représentaient près d’un tiers du rendement total de près de 29% du S&P 500 l’année dernière. , selon les données d’UBS Global Wealth Management.

Bien que bon nombre des grandes actions technologiques aient été touchées ces derniers jours, la douleur a été bien pire dans les petits noms de la technologie qui se sont ralliés au début de la pandémie. L’ARKK Innovation ETF, qui était le fonds d’actions le plus performant de 2020, est déjà en baisse d’environ 11% depuis le début de l’année.

D’autres, cependant, parient que les investisseurs reviendront inévitablement aux actions technologiques, qui ont facilement surperformé d’autres parties du marché pendant des années.

Ross Frankenfield, directeur général de Harbour Capital Advisors, a renforcé son allocation aux financières à plus grande capitalisation, mais s’attend à ce que l’élan revienne aux actions technologiques à méga-capitalisation plus tard dans l’année, car il devient clair que la croissance économique stagnera en 2023.

« Il existe de bons arguments à court terme pour les actions de valeur, mais à long terme, nous pensons qu’il y aura à nouveau un vent arrière pour les actions de croissance à méga-capitalisation une fois que les bénéfices seront plus difficiles à obtenir », a-t-il déclaré.

