Wall St Week Ahead: Certains investisseurs cherchent à se diversifier au milieu d’un grand rallye technologique

PHOTO DE DOSSIER: Le panneau de Wall Street est représenté à la Bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

La hausse des valorisations et les gains considérables depuis le début de l’année pour les grandes actions technologiques poussent certains investisseurs à se diversifier loin du secteur qui a dominé les marchés pendant des années.

Les actions technologiques ont grimpé en flèche cette année, et leur forte pondération dans le S&P 500 (.SPX) a contribué à pousser l’indice à des records avec un gain de 25,1% depuis le début de l’année en 2021.

Certains investisseurs craignent que les valorisations aient grimpé en territoire de saignement de nez. Alphabet, société mère de Google (GOOGL.O), par exemple, se négocie à un ratio cours/bénéfices à terme sur 12 mois de 26,6, contre une valorisation de 21,1 pour le S&P 500.

Apple Inc (AAPL.O) est valorisé à 26,2 bénéfices prévisionnels, tandis que le secteur des technologies de l’information, en hausse de près de 28% cette année, affiche un P/E prévisionnel de 26,4.

Alors que les gains des grandes actions technologiques ont stimulé le S&P depuis plus d’une décennie maintenant, leur forte pondération pourrait faire chuter l’indice si la technologie tombait en disgrâce. Microsoft, Apple et Amazon, les trois sociétés les plus valorisées de Wall Street, représentent près de 15 % de la capitalisation boursière du S&P 500, selon Refinitiv Datastream.

Les gestionnaires de fonds dans l’enquête de recherche mondiale BoFA du mois dernier ont nommé « long tech » comme le commerce le plus encombré du marché et ont collectivement réduit leurs positions « surpondérées » dans les actions technologiques au niveau le plus bas depuis mai. Les quatre actions individuelles les plus encombrées du marché sont Microsoft, Apple, Alphabet et Amazon, selon une analyse récente du cabinet d’études Bernstein, intégrant des facteurs tels que la propriété institutionnelle et la dynamique des prix.

La limitation de l’exposition aux actions technologiques au cours de la dernière décennie a eu tendance à nuire à la performance du portefeuille sur le long terme, ce qui rend les investisseurs réticents à réduire leurs avoirs de manière trop drastique. Pourtant, certains cherchent à élargir leurs portefeuilles pour réduire leur exposition aux plus grands noms du secteur.

Garret Melson, stratège de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions, estime que les actions des grandes sociétés technologiques peuvent être vulnérables aux investisseurs cherchant à sécuriser leurs bénéfices et à déplacer certains fonds vers d’autres secteurs. Melton achète des actions de sociétés financières et énergétiques qui, selon lui, bénéficieront de la hausse de l’inflation et d’une forte reprise économique.

« Nous sommes dans le camp que le taux de croissance de l’économie est sous-estimé cette année et l’année prochaine », a déclaré Melson.

Les analystes de DataTrek Research estiment que les secteurs qui peuvent bénéficier d’une croissance croissante, notamment les sociétés financières et énergétiques, sont susceptibles de défier les grandes valeurs technologiques jusqu’à la fin de l’année.

« La technologie est un groupe gagnant depuis de nombreuses années, et nous nous attendons à ce qu’il en soit ainsi à l’avenir », ont-ils écrit dans un rapport de vendredi. « Mais alors que les investisseurs se demandent où allouer le capital aujourd’hui … nous pensons qu’ils rechercheront probablement des secteurs plus exposés à l’amélioration des fondamentaux économiques. »

Vendredi, les bons chiffres de l’emploi aux États-Unis ont égayé les perspectives économiques, tout comme l’annonce d’un médicament antiviral expérimental prometteur de Pfizer (PFE.N). Les actions de voyages ont profité, l’indice des compagnies aériennes S&P 1500 (.SPCOMAIR) grimpant de 7% sur la journée.

Les investisseurs auront un aperçu de l’inflation lorsque les données sur les prix à la consommation aux États-Unis seront publiées la semaine prochaine.

Denny Fish, gestionnaire de portefeuille et responsable du secteur technologique chez Janus Henderson, a déclaré que les inquiétudes en matière d’inflation et les valorisations élevées dans le secteur technologique l’avaient incité à rechercher des sociétés plus petites qui bénéficieraient de la croissance des géants avec des positions boursières plus encombrées.

Fish est optimiste sur les actions de la société australienne de développement de logiciels Atlassian Corp PLC (TEAM.O), dont les outils de gestion de produits « augmentent » la suite d’applications de Microsoft, ainsi que sur la société canadienne de commerce électronique Shopify Inc (SHOP.TO), qui bénéficie de la croissance d’Amazon, a-t-il déclaré.

« Ce que nous faisons, c’est trouver des sociétés émergentes qui ont une croissance encore meilleure que les sociétés géantes et des évaluations rationnelles qui surperformeront sur des périodes de plusieurs années », a déclaré Fish.

De nombreux investisseurs restent optimistes sur les grandes actions axées sur la technologie, citant leurs solides bénéfices et leur historique de croissance dynamique.

Saira Malik, directrice des investissements pour les actions mondiales chez Nuveen, recherche des sociétés technologiques susceptibles de bénéficier de la hausse de l’inflation et ayant pris du retard par rapport à la reprise générale du marché.

Elle pense que les actions d’Amazon.com Inc (AMZN.O), qui est à la traîne du marché avec un gain de 8% cette année, seront l’un de ces « commerce de rattrapage », alimenté par la croissance du commerce électronique.

« C’est le moment d’être plus sélectif », a déclaré Malik.