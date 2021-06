Wall St Week Ahead La réunion de la Fed se profile pour les actions alors que les inquiétudes liées à l’inflation entrent en collision avec les marchés de la «boucle d’or»

in

Wall Street

Les investisseurs se concentreront sur la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine, car l’environnement de marché «Goldilock» qui a aidé les actions à atteindre des sommets records et a maîtrisé une liquidation des obligations est mis à l’épreuve par la hausse de l’inflation.

Les actions ont augmenté régulièrement ces dernières semaines et atteignent désormais de nouveaux records, prolongeant un rallye qui a vu le S&P 500 (.SPX) gagner 13% cette année et près de 90% par rapport à son plus bas de mars 2020. Les obligations d’État américaines se sont également redressées après leur vente massive au premier trimestre, avec le rendement de référence du Trésor à 10 ans, qui évolue à l’inverse des prix, récemment à 1,46%, environ 30 points de base en dessous de ses sommets du premier trimestre.

Certains de ces gains ont été fondés sur les assurances de la Fed que la hausse de l’inflation ne durera pas assez longtemps pour justifier la fin plus tôt que prévu des politiques d’argent facile. Les signaux indiquant que la Fed est de moins en moins confiante dans ces hypothèses pourraient perturber les actions, qui ont bénéficié de l’assouplissement quantitatif, et nuire aux obligations, car la hausse des prix érode la valeur de la dette à plus long terme.

Les investisseurs “vont rechercher des signes indiquant que la Fed pourrait croire que l’inflation est plus permanente”, a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements pour State Street Global Advisors.

La Fed a maintenu qu’elle disposait des outils nécessaires pour faire face à l’accélération de l’inflation. La banque centrale pourrait ouvrir la discussion lors de la réunion de mardi-mercredi sur le moment où commencer à dénouer ses achats de 120 milliards de dollars par mois d’obligations d’État, bien que la plupart des analystes ne s’attendent pas à une décision avant la conférence annuelle de la Fed à Jackson Hole, Wyoming, en août.

Pour l’instant, il semble que certains investisseurs adhèrent à la façon de penser de la Fed sur l’inflation. Jeudi, les actions ont balayé les données montrant que les prix à la consommation ont augmenté en mai à leur rythme annuel le plus rapide en 13 ans, alors que le S&P 500 a atteint un nouveau record. En revanche, un chiffre d’inflation beaucoup plus élevé que prévu le mois dernier a provoqué une liquidation des actions.

Mis à part les chiffres élevés de l’inflation, les données récentes ont offert des instantanés d’une économie qui se renforce mais ne semble pas proche de la surchauffe. L’emploi, par exemple, reste environ 7,6 millions d’emplois en dessous de son pic de février 2020 alors que le dernier rapport mensuel n’a pas répondu aux estimations des économistes.

“Nous faisons des progrès, mais l’économie n’est pas complètement en feu et un train d’emballement où la Fed doit prendre des mesures”, a déclaré Chris Galipeau, stratège principal des marchés chez Putnam Investments. “Cela nous met dans le scénario” Boucle d’or “.”

Pourtant, d’autres craignent que les marchés ne soient devenus trop complaisants vis-à-vis de l’inflation et d’autres risques qui pourraient faire dérailler la reprise actuelle, des hausses potentielles d’impôts aux pics de croissance économique.