Wall St Week Ahead: le changement de la Fed fait vaciller le rallye des actions de valeur

Le panneau de Wall Street est représenté à la bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York City, New York, États-Unis

Le virage belliciste de la Réserve fédérale oblige les investisseurs à réévaluer la remontée des actions dites de valeur, qui ont pris un coup ces derniers jours après avoir grimpé à la hausse pendant la majeure partie de l’année.

Les actions des banques, des entreprises énergétiques et d’autres entreprises qui ont tendance à être sensibles aux fluctuations de l’économie ont chuté à la suite de la réunion de la Réserve fédérale mercredi, lorsque la banque centrale a surpris les investisseurs en anticipant deux augmentations de taux d’un quart de point de pourcentage en 2023 au milieu d’une récente flambée dans l’inflation.

L’indice Russell 1000 Value Stock (.RLV) est en baisse de 4 % par rapport à son sommet de juin, mais toujours en hausse de 13,2 % cette année. Son homologue de croissance (.RLV) est en hausse de 9,1% depuis le début de l’année.

L’un des facteurs à l’origine de cette décision est l’idée qu’une Fed plus axée sur la prévention de la surchauffe de l’économie pourrait commencer à annuler ses politiques d’argent facile plus tôt que prévu. Vendredi, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que le changement de la banque centrale était une réponse «naturelle» à la croissance économique et à l’inflation qui évoluaient plus rapidement que prévu, renforçant ce point de vue.

“Les actions de valeur avaient pris de l’avance, en particulier dans les secteurs de l’énergie et de la finance, et les personnes qui sont prises hors-jeu commencent à dénouer ces transactions”, a déclaré Jamie Cox, associé directeur chez Harris Financial Group.

La baisse de la valeur après la réunion de la Fed s’est accompagnée d’un recul des prix de certaines matières premières, d’une hausse du dollar et d’un rallye des obligations d’État américaines qui ont fait chuter les rendements de l’indice de référence du Trésor américain à environ 1,44% vendredi après-midi.

Les investisseurs garderont un œil attentif sur les données économiques de la semaine prochaine pour savoir si la récente flambée de l’inflation – qui a vu les prix à la consommation accélérer à leur rythme le plus rapide en 12 ans le mois dernier – persistera.

Les ventes de logements neufs et les demandes de prêts hypothécaires doivent être publiées le 23 juin, tandis que les chiffres des dépenses de consommation de mai sont attendus le 25 juin.

Les investisseurs se sont entassés dans les actions de valeur au second semestre 2020, alors que les signes de percées dans les vaccins contre le COVID-19 ont renforcé les arguments en faveur d’un puissant rebond économique en 2021. Les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance de près de 7 points de pourcentage depuis début novembre 2020 , contrecarrant une tendance qui a vu la technologie et d’autres secteurs de croissance éclipser régulièrement la valeur au cours de la dernière décennie.

Un dénouement du positionnement lourd en actions de valeur pourrait aggraver la récente baisse. Selon un rapport de Goldman Sachs publié le 9 juin, les fonds communs de placement surpondèrent les noms de valeur à un degré plus élevé qu’à tout autre moment au cours des huit dernières années.

Certains investisseurs de renom tels que Cathie Wood, dont ARK Innovation ETF était le fonds d’actions américaines le plus performant l’année dernière, ont suggéré que les actions de croissance reprendraient leur surperformance du marché alors que les investisseurs se détournent des secteurs de valeur tels que l’énergie qui sont en hausse de 38,5 %. depuis le début de l’année. L’ETF phare de L2N2NQ273 Wood est en baisse de 4,8% depuis le début de l’année.

D’autres, cependant, pensent que la récente oscillation des actions de valeur est une pause plutôt qu’un tournant.

Les sociétés cycliques restent les moins surévaluées du marché boursier américain, selon Jonathan Golub, stratège en chef des actions américaines au Credit Suisse. Les sociétés à forte croissance des ventes se négocient à des valorisations près du double de leurs moyennes sur 10 ans, tandis que les sociétés cycliques se négocient à des valorisations environ 40 % supérieures à leurs niveaux historiques, a-t-il écrit dans une note de recherche.

La perspective d’une hausse des taux d’intérêt devrait également profiter aux titres de valeur de meilleure qualité qui ont mieux résisté au ralentissement de l’année dernière mais ont pris du retard pendant la reprise, a déclaré John Mowrey, directeur des investissements chez NFJ Investment Group.

Il a augmenté ses positions dans les actions des services publics et de la consommation de base qui ont sous-performé les actions de valeur dans leur ensemble, pariant qu’elles augmenteront leurs versements de dividendes, ce qui les rendrait plus attrayantes même si les rendements du Trésor finissaient par augmenter.

Parmi ses avoirs figurent les sociétés de consommation Church & Dwight Co (CHD.N), qui est en baisse de 4% pour l’année à ce jour, et McCormick & Company Inc (MKC.N), qui est en baisse de 9,7% pour l’année à ce jour.

“L’idée d’une croissance des dividendes a été largement écartée parce que nous avons tous profité d’une appréciation des actions”, a-t-il déclaré. “Nous pensons que ce sera la prochaine étape du rallye boursier de valeur.”