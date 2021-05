Wall St Week Ahead Les bénéfices américains suggèrent que le marché a de la place pour fonctionner

Wall Street

Les entreprises américaines dépassent les attentes sur les bénéfices du premier trimestre, donnant aux investisseurs une confirmation plus ferme que la croissance des bénéfices sera en mesure de soutenir le marché cette année.

Une grande partie de cette croissance provient une fois de plus des entreprises de technologie et de croissance, ce qui suggère une plus grande durabilité dans les entreprises qui ont sous-performé des noms de valeur plus axés sur l’économie pendant des mois.

Les bénéfices rebondissent par rapport aux creux de l’année dernière attribuables à la pandémie. Avec les résultats de plus de la moitié des sociétés du S&P 500, les bénéfices devraient désormais augmenter de 46% au premier trimestre par rapport à l’année précédente, contre des prévisions de croissance de 24% au début du mois, selon les données IBES de Refinitiv.

Environ 87% des rapports ont dépassé les estimations des analystes pour le bénéfice par action, mettant le trimestre sur la bonne voie pour avoir le taux de battement le plus élevé jamais enregistré depuis 1994, lorsque Refinitiv a commencé à suivre les données.

Certains stratèges estiment que les bénéfices plus élevés que prévu pourraient conduire un marché richement valorisé encore plus haut. L’indice de référence S&P 500 (.SPX) se négocie à environ 23 fois les bénéfices à terme, au-dessus de la moyenne longue d’environ 15, sur la base des données de Refinitiv.

«Les résultats des bénéfices ne sont vraiment pas encore pleinement pris en compte, et c’est parce que vous voyez que les estimations pour la deuxième moitié de l’année commencent à augmenter maintenant en réponse à cet environnement meilleur que prévu. Cela nous dit qu’il y a encore plus de place », a déclaré Eric Freedman, directeur des investissements chez US Bank Wealth Management.

Le pourcentage élevé de battements fait également suite à de nombreux trimestres où les entreprises hésitaient à donner des orientations sur l’avenir, ce qui rend plus difficile pour les analystes d’estimer les résultats pour cette année.

Citant des bénéfices plus élevés, Jonathan Golub, stratège en chef des actions américaines et responsable de la recherche quantitative chez Credit Suisse Securities, a relevé vendredi son objectif de cours S&P 500 2021 à 4600 contre 4300. L’indice S&P 500 (.SPX) était le dernier à environ 4180.

Jusqu’à présent, les actions n’ont guère réagi aux résultats globaux. L’indice S&P 500 est en hausse de plus de 11% depuis le 31 décembre. L’indice est en hausse de moins de 2% depuis la mi-avril, lorsque la période de bénéfices est passée à la vitesse supérieure, mais reste proche des sommets records.

Les bénéfices soulèvent également de nouvelles questions dans le débat sur la croissance par rapport à la valeur. Après une décennie de sous-performance constante de l’ensemble du marché, la valeur a été l’un des favoris de certains investisseurs en tant que pari sur la réouverture de l’économie.

Cependant, «la technologie montre une capacité… à créer toujours une croissance des ventes aussi bonne, sinon supérieure, par rapport aux cycliques. C’est ce que je trouve incroyable », a déclaré David Bianco, directeur des investissements pour les Amériques chez DWS.

“La technologie est autant qu’une réouverture de jeu comme tout le monde”, a-t-il déclaré.

Les investisseurs regarderont les rapports dans les semaines à venir pour voir si la tendance se poursuit. Les résultats sont attendus la semaine prochaine de la part d’un large éventail de sociétés, notamment Activision Blizzard (ATVI.O), Cummins Inc (CMI.N), ConocoPhillips (COP.N) et Pfizer Inc (PFE.N).

Les résultats du premier trimestre interviennent après un rallye de plusieurs mois des actions de valeur, les investisseurs pariant sur la réouverture des entreprises à mesure que les vaccins COVID-19 devenaient plus disponibles.

La valeur a surperformé les titres de croissance qui incluent des actions technologiques fortement pondérées, et pour l’année jusqu’à présent, l’indice de valeur Russell 1000 (.RLV) reste en hausse d’environ 15%, tandis que l’indice de croissance Russell 1000 (.RLG) est en hausse d’environ 8% en ce temps.

Les entreprises liées à la technologie ainsi que les banques – favoris du commerce de valeur – ont eu la plus grande contribution en points de pourcentage aux bénéfices estimés du S&P 500 au premier trimestre, avec JPMorgan Chase & Co (JPM.N) et Apple Inc (AAPL.O) en tête de la liste, basée sur les données de Refinitiv.

La technologie (.SPLRCT) est également l’un des secteurs les plus solides pour la croissance des ventes d’une année à l’autre pour le trimestre, a noté Bianco.

Alors que les risques d’une inflation plus élevée et éventuellement de taxes plus élevées ont donné à certains investisseurs des raisons de se montrer plus prudents sur les actions de croissance, les bénéfices peuvent les amener à réfléchir à deux fois avant d’éviter le groupe.

«Il est avantageux pour de nombreux investisseurs de trouver un équilibre entre valeur et croissance», a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial au Wells Fargo Investment Institute à St. Louis.

«Nous sommes en fait en train de créer un troisième groupe… défensif», a-t-il déclaré, ajoutant que ce sont les domaines que les investisseurs doivent éviter pour le moment.