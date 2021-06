Wall St Week Ahead Les investisseurs envisagent les pourparlers à Washington après un grand rallye des actions d’infrastructure

PHOTO DE DOSSIER: Le panneau de Wall Street est représenté à la Bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Les investisseurs surveilleront Washington au cours de la semaine à venir pour savoir si un rallye démesuré des actions de sociétés qui bénéficieraient du plan d’infrastructure de 1,7 billion de dollars proposé par le président Joe Biden a plus de marge de manœuvre.

Les attentes de dépenses de Washington pour les ponts, les routes et les tunnels ont renforcé les actions dites de valeur, en particulier les secteurs de l’industrie et des matériaux, tous deux en hausse d’environ 20% cette année, avant le gain de 12,5% pour le S&P 500.

Parmi les plus grands gagnants figurent les actions de United States Steel Corp (XN), en hausse de près de 200% depuis le début de l’année, tandis que les actions du producteur d’acier Nucor Corp ont gagné environ 104%.

Ces gains importants pourraient laisser de nombreux titres industriels et de matériaux vulnérables à une vente massive si une grosse facture de dépenses à Washington ne se matérialisait pas, a déclaré John Mowrey, directeur des investissements de NFJ Investment Group, qui gère 8,2 milliards de dollars d’actifs.

« C’est effrayant de savoir combien (de la facture des dépenses) est déjà intégrée au marché », a-t-il déclaré.

Le secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg a encerclé le 7 juin comme date à laquelle les négociations avec les républicains du Sénat doivent avoir une « direction claire ». Sinon, a-t-il suggéré, les démocrates du Sénat pourraient proposer un projet de loi sur les infrastructures plus ciblé. L2N2NL2PG

Les dirigeants républicains ont approuvé environ 257 milliards de dollars de nouvelles dépenses, tout en qualifiant les hausses d’impôts majeures pour financer la construction de routes, de ponts, de conduites d’eau et d’autres projets d’échec.

Les démocrates progressistes, quant à eux, préviennent qu’ils bloqueraient tout projet de loi qu’ils jugent inadéquat. L2N2NL1UT

Les pourparlers se sont poursuivis entre Biden et la sénatrice Shelley Capito, la principale négociatrice républicaine. L2N2NL2PG

Mowrey se concentre sur les entreprises qui, selon lui, sont sous-évaluées et qui bénéficieraient d’une mise à niveau de l’infrastructure axée sur la technologie, comme les tours de téléphonie cellulaire et les centres de données.

Les actions d’American Tower Corp (AMT.N), l’une des participations de Mowrey, sont en hausse de 17 % pour l’année.

Les investisseurs ont adopté les actions d’infrastructure à un moment où les inquiétudes concernant la hausse de l’inflation, les perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement mondiales dues à la pandémie de coronavirus et les politiques accommodantes de la banque centrale ont contribué à pousser les prix des matières premières à des sommets pluriannuels.

Les investisseurs qui tentent d’évaluer la menace inflationniste surveilleront de près les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui seront publiées le 10 juin.

Un IPC beaucoup plus fort que prévu a déclenché une vente massive sur le marché le mois dernier, entraînant avec lui les actions d’infrastructure, car beaucoup craignent que la hausse de l’inflation ne force la Réserve fédérale à commencer bientôt à relâcher les mesures de relance.L2N2N628K

Pourtant, les fonds négociés en bourse qui parient sur les actions d’infrastructure ont été le seul type d’ETF thématiques à attirer des entrées nettes positives en mai, selon les données de State Street Corp. Les ETF d’infrastructure ont augmenté de 76,1% pour l’année jusqu’en mai, soit plus du double du retour d’autres paris thématiques comme la robotique ou la sécurité numérique.

Le secteur des services publics pourrait avoir le plus à gagner à long terme avec environ 384 milliards de dollars de dépenses fédérales du projet de loi proposé par Biden, a noté Wells Fargo dans un rapport d’analyste. Cependant, la hausse des rendements du Trésor laissera probablement le secteur peu attrayant au cours des six à 18 prochains mois, a déclaré la société.

“Les ramifications complètes du plan américain pour l’emploi mettront plusieurs années à se transformer en croissance pour les entreprises de services publics”, a déclaré la société.

Les investisseurs sceptiques quant à l’adoption par le Congrès d’un projet de loi sur les infrastructures devraient se concentrer sur des domaines tels que l’énergie propre, les pièces et la fabrication automobiles et les machines agricoles, qui n’ont pas eu le même essor que les entreprises liées aux matières premières, a déclaré Brian Sponheimer, un portefeuille gestionnaire du fonds Gabelli Dividend & Income Trust de 2,4 milliards de dollars.

Les entreprises automobiles continueront probablement de bénéficier d’une demande supérieure à la tendance jusqu’en 2023 au moins, car la pénurie mondiale de semi-conducteurs et le manque de stocks réduisent les stocks, a déclaré Sponheimer, dont la position dans le fournisseur de pièces Genuine Parts Co (GPC.N) fait partie des dix de son fonds. – les plus grandes exploitations.

Si les législateurs ne parviennent pas à un accord bipartite sur les infrastructures, “il y a des raisons de penser qu’il existe des défis de la chaîne d’approvisionnement qui poussent la croissance pour des poches du marché jusqu’en 2022 et 2023”, a-t-il déclaré.