Wall St Week Ahead Les investisseurs se méfient de Washington, équilibrant plafond de la dette et projet de loi sur les infrastructures

in

PHOTO DE DOSSIER: Le panneau de Wall Street est représenté à la Bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis, le 9 mars 2020.

Le coup de pouce économique d’un projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars attendu par le Sénat américain a contribué à pousser les actions de Wall Street à des niveaux records, mais certains investisseurs craignent que les deux prochains mois à Washington ne soient difficiles.

Le problème n’est pas seulement le projet de loi bipartite sur les infrastructures, mais les dépenses prévues de 3 500 milliards de dollars dans un projet de loi de réconciliation dirigé par les démocrates. Il y a également une épreuve de force à venir sur le plafond de la dette, ce qui pourrait conduire à une fermeture du gouvernement fédéral si un accord n’est pas conclu pour augmenter la limite d’emprunt d’ici octobre.

Peu de gens s’attendent à ce que le gouvernement américain fasse défaut sur sa dette et bouleverse le marché du Trésor de 22 000 milliards de dollars. Pourtant, certains analystes affirment qu’une lutte prolongée pour le plafond de la dette pourrait augmenter la volatilité sur un marché boursier américain où les valorisations sont devenues tendues avec des prix proches des sommets records. D’autres inquiétudes incluent un dénouement imminent des politiques d’argent facile de la Réserve fédérale et une résurgence de COVID-19 qui menace de ralentir la croissance.

“Quand je regarde Washington, je vois beaucoup de risques”, a déclaré Steve Chiavarone, gestionnaire de portefeuille et stratège actions chez Federated Hermes.

Il a déclaré qu’il craignait que les positions politiques autour du plafond de la dette ne s’intensifient avant les élections au Congrès de 2022, et que le projet de loi de réconciliation puisse augmenter les taux d’imposition des entreprises ou des particuliers, pesant sur le sentiment des investisseurs.

En conséquence, il détient des liquidités en prévision d’une augmentation de la valeur ou des actions cycliques qui pourraient chuter lors d’une vente massive sur le marché, a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, les gestionnaires de fonds mondiaux ont augmenté leurs positions de trésorerie en juillet de 3,9% à 4,1% des actifs tout en ajoutant des actions de grandes sociétés technologiques, selon Bank of America Merrill Lynch. Dans le même temps, les marchés d’options indiquent que les investisseurs voient des gains limités dans les mois à venir, selon Barclays.

Esty Dwek, responsable de la stratégie de marché mondiale chez Natixis Investment Managers Solutions, a déclaré qu’elle avait également levé des liquidités pour se repositionner pour plus de volatilité dans les mois à venir.

“Nous avons désormais moins de visibilité sur le second semestre” compte tenu de l’émergence de la variante Delta du coronavirus et du potentiel de hausse des impôts dans le cadre d’un vaste projet de loi de réconciliation, a-t-elle déclaré.

Le sentiment d’inquiétude croissant survient alors que les investisseurs anticipent d’éventuels détails supplémentaires sur les plans visant à retirer les soutiens d’urgence à l’économie de la Réserve fédérale lors de la conférence annuelle des banquiers centraux de Jackson Hole.

Un virage étonnamment belliciste de la Fed en juin a conduit à une brève liquidation des actions et du marché des titres à revenu fixe.

Les investisseurs auront des informations supplémentaires sur le rythme de l’inflation avec la publication de l’indice des prix à la consommation mercredi et de l’indice des prix à la production jeudi.

Les taux d’intérêt ultra-bas, ainsi que le pourcentage le plus élevé d’entreprises du S&P 500 dépassant les attentes des analystes depuis au moins 1994, ont fait grimper le S&P 500 de 17,2% pour l’année à ce jour. L1N2P90ZH. Le S&P 500 se négocie désormais à 21,7 fois ses bénéfices attendus au cours des 12 prochains mois, en légère baisse par rapport aux 24 fois les bénéfices attendus au début de l’année, mais toujours bien au-dessus de sa moyenne historique.

Les sénateurs pourraient voter sur le projet de loi sur les infrastructures dans les prochains jours, ont déclaré les législateurs à ..

Alors que l’adoption des prochains projets de loi sur les infrastructures et la réconciliation renforcera probablement l’économie au cours des prochaines années, les inquiétudes à court terme concernant la hausse des impôts et le plafond de la dette pourraient peser sur le S&P 500 dans les mois à venir, a déclaré Jon Adams, stratège principal en investissement pour BMO Gestion mondiale d’actifs.

“Il va y avoir beaucoup de détails à régler qui seront surveillés de près par les marchés”, a-t-il déclaré. “Nous nous attendons à voir beaucoup de volatilité et de posture ici au cours des prochains mois et nous pensons que cela durera jusqu’en octobre.”