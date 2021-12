Les investisseurs surveillent de près les dernières nouvelles sur la variante Omicron à propagation rapide pour des signes de l’impact du virus sur l’économie et les bénéfices des États-Unis

Dans l’ensemble, le S&P 500 est légèrement en avance depuis le 24 novembre, avant l’annonce de la variante sur les marchés. Il a marqué une clôture record jeudi, car des développements encourageants ont donné aux investisseurs plus de facilité quant à l’impact économique de la variante.

« Le marché est maintenant extrêmement réactionnaire et chaque petite nouvelle a un impact énorme », a déclaré George Young, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co. Young prévoit de profiter de toute volatilité induite par Omicron pour ajouter aux actions qui dépendent de tourisme et voyages tels que la banque First Hawaiian Inc . Les actions de la société sont en hausse de 14,4% pour l’année à ce jour.

La variante Omicron fait doubler les infections en 1,5 à 3 jours, selon l’Organisation mondiale de la santé. La variante représente désormais 73% de tous les nouveaux cas aux États-Unis, contre moins de 1% au début du mois.

Pourtant, les questions sur la virulence d’Omicron ont rendu les investisseurs moins pessimistes que la réaction initiale. Le S&P 500 a clôturé en baisse de 2,3% le 26 novembre après la découverte de la variante, par crainte de nouveaux blocages économiques.

Mercredi, une étude sud-africaine a offert de l’espoir quant à la gravité de l’Omicron et à la tendance des infections au COVID-19. Les actions des fabricants de vaccins ont chuté en décembre, les investisseurs s’attendant à ce que l’impact de la variante Omicron soit limité sur la base des données récentes.

Cela augure bien pour ce qui est connu sur le marché comme un rallye du Père Noël. Historiquement, les actions américaines ont augmenté au cours des cinq derniers jours de bourse de décembre et des deux premiers jours de janvier au cours des 56 années sur 75 depuis 1945, selon les données de CFRA Research. Cette année, la période commence le 27 décembre. Le rallye moyen du Père Noël a fait grimper le S&P 500 de 1,3% depuis 1969, selon l’Almanach du Stock Trader.

On ne sait pas dans quelle mesure les analystes de Wall Street s’attendent à ce qu’Omicron affecte les bénéfices et l’économie. La croissance estimée des bénéfices du S&P 500 en 2022 était de 8,3% vendredi, contre 8,0% début décembre, selon les données de Refinitiv.

Goldman Sachs a réduit son estimation de la croissance du PIB américain à 3,8% contre 4,2% en raison de l’incertitude de l’impact de la vague Omicron.

VOLATILITÉ POSSIBLE

Bien qu’il y ait probablement un certain impact économique d’Omicron, les dépenses de consommation américaines resteront probablement fortes, a déclaré Cliff Hodge, directeur des investissements pour Cornerstone Wealth.

Il se concentre sur tout signe que le sénateur Joe Manchin pourrait parvenir à un accord pour soutenir le projet de loi sur les dépenses sociales et climatiques de 1,75 billion de dollars du président Joe Biden. Manchin, qui fournirait l’un des votes clés pour adopter le projet de loi dans un Sénat divisé, a déclaré dimanche qu’il ne pouvait pas soutenir le projet de loi sous sa forme actuelle. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que le Sénat voterait sur le projet de loi début janvier.

« Nous avons besoin d’un peu de bonnes nouvelles, que ce soit sur le front Manchin ou Omicron pour lancer un rallye », a déclaré Hodge. « Nous sommes pleinement investis et anticipons un petit rallye de soulagement en janvier. »

La semaine à venir sera légère sur les données économiques, avec la publication mardi de l’indice des prix des maisons américaines S&P Case-Shiller parmi les quelques points de données notables.

Le manque de nouvelles lectures de la force de l’économie à un moment où le nombre de cas de coronavirus augmente peut rendre le marché boursier plus volatil jusqu’à la fin de l’année, a déclaré Dana D’Auria, co-directeur des investissements d’Envestnet PMC.

« Le marché est devenu assez bon pour évaluer et tirer parti de ce que nous apprenons du côté de la santé », a-t-elle déclaré.

Si les cas d’Omicron continuent de grimper ou s’il y a des signes que des restrictions économiques pourraient être réimposées, les investisseurs se rééquilibreront probablement dans les actions de sociétés technologiques géantes telles qu’Apple Inc qui sont devenues des jeux défensifs compte tenu de leurs importantes positions de trésorerie et de la croissance des revenus en raison de travail à distance, a déclaré D’Auria.

« En fin de compte, si Omicron cause vraiment des problèmes, je serais prête pour un marché plus volatil » jusqu’au début de la nouvelle année, a-t-elle déclaré.

