Wall Street aime ces 3 actions technologiques

Les actions technologiques sont de retour en faveur après une série de rapports de bénéfices solides ce trimestre. Alors que bon nombre de ces entreprises ont vu leurs ventes monter en flèche l’année dernière en raison du passage au numérique au milieu des blocages de la pandémie, beaucoup ne s’attendaient pas à ce que les performances des grandes actions technologiques se poursuivent cette année. Par exemple, nous avons assisté à une rotation vers les actions cycliques à la fin de l’année dernière alors que les nouvelles des approbations de vaccins arrivaient.

Pour de nombreuses valeurs technologiques, cependant, il s’avère que leurs modèles commerciaux les ont mis en place pour un succès continu, et les analystes de Wall Street sont d’accord.

N’oubliez pas que les analystes rencontrent la direction et d’autres parties prenantes pour aider à déterminer la valeur future d’une entreprise en fonction de ses finances et de son potentiel de croissance. Ils utilisent ces informations pour générer des estimations de bénéfices et des prix cibles qui les aident à former leurs notes globales.

Nous pouvons trouver des actions technologiques intéressantes si nous combinons les notations des analystes avec nos notations POWR propriétaires. Ces trois actions technologiques sont appréciées des analystes, ont de solides moteurs de croissance et sont très bien notées dans notre système de notation POWR.

Pomme (NASDAQ :AAPL)

Qualcomm (NASDAQ :QCOM)

Systèmes de conception de cadence (NASDAQ :CDNS)

Actions technologiques : Apple (AAPL)

Un titre que les analystes adorent est AAPL. La société a vu ses actions monter en flèche dans un territoire record avant la dernière publication de ses résultats, pour se retirer par la suite. Mais ne vous laissez pas tromper par ce retrait. L’entreprise connaît une croissance massive dans toute sa gamme de produits. Alors que l’iPhone est le principal moteur de son succès, ses entreprises de services et de vêtements sont la source des bénéfices.

Au cours du trimestre de juin, les revenus des services d’AAPL ont bondi de 32,9% d’une année sur l’autre à 17,5 milliards de dollars. Cela inclut l’App Store, AppleCare, iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade.

De plus, l’unité Wearables, Home et Accessories d’Apple a vu ses ventes augmenter de 36% d’une année sur l’autre pour atteindre 8,8 milliards de dollars. Ce segment comprend Apple Watch, les écouteurs sans fil AirPods, les écouteurs Beats et le haut-parleur sans fil Apple HomePod Mini.

Les actions d’AAPL devraient augmenter avant l’introduction, le mois prochain, des combinés iPhone 13 de la société. L’entreprise a une note globale de B, ce qui se traduit par une note « achat » dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note de sentiment de A, ce qui n’est pas surprenant car trente-deux analystes sur quarante-deux évaluent l’action comme un achat ou un achat solide. De plus, l’action a une hausse de 26 % sur la base d’un objectif de cours de 185 $ de Canaccord Genuity.

JP Morgan a également un objectif de cours de 175 $.

AAPL a une note de qualité de B en raison de solides fondamentaux. Par exemple, la société disposait de 61,7 milliards de dollars de liquidités à la fin du dernier trimestre, contre 16 milliards de dollars de dette à court terme. AAPL a également un rendement des capitaux propres de 127%, indiquant que la gestion est assez efficace. Nous fournissons également des notes de croissance, de valeur, de dynamique et de stabilité pour AAPL, que vous pouvez trouver ici.

AAPL est classé n°18 dans l’industrie Technologie – Matériel. Vous pouvez trouver d’autres actions de premier plan dans cette industrie en cliquant ici.

Qualcomm (QCOM)

QCOM développe et octroie des licences de technologie sans fil et conçoit également des puces pour smartphones. Les principaux brevets de la société tournent autour des technologies CDMA et OFDMA, qui sont des normes de communication sans fil qui constituent l’épine dorsale de tous les réseaux 3G et 4G.

QCOM est également un leader de la technologie de réseau 5G, et pratiquement tous les fabricants d’appareils sans fil licencient son IP.

Ses puces 5G alimentent l’iPhone 12 AAPL et Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Appareils Android. De plus, les puces de QCOM devraient alimenter le premier ordinateur personnel 5G au monde, l’Internet des objets, les voitures autonomes et les applications de réalité augmentée. C’est une énorme opportunité pour l’entreprise. QCOM et Tencent (OTCMKTS :TCEHY) se sont également associés sur des appareils de jeu mobiles, une grande victoire pour le fabricant de puces.

QCOM a une note globale de B, se traduisant par une note « achat » dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note de valeur de B, ce qui est logique compte tenu de son évaluation. Par exemple, son ratio cours/bénéfice à terme n’est que de 16,1. QCOM a également une note de sentiment de A, car il est très apprécié par la « Smart Crowd ». Il y a actuellement vingt analystes qui évaluent l’action comme un achat fort ou un achat fort.

Canaccord Genuity et Baird ont des objectifs de cours de 200 $, ce qui signifie que l’action a un potentiel de hausse de 36,2 %. Pour le reste des notes de QCOM (Croissance, Momentum, Stabilité et Qualité), assurez-vous de cliquer sur ce lien.

QCOM est classé n°11 dans l’industrie des semi-conducteurs et des puces sans fil classées B. Pour plus d’actions les mieux classées dans cette industrie, cliquez ici.

Stocks technologiques : Cadence Design Systems (CDNS)

CDNS conçoit, commercialise et entretient des logiciels informatiques d’entreprise utilisés dans la fabrication de haute technologie. Sa plate-forme CAD/CAE est responsable de la création de puces en silicium, de cartes mères et d’autres composants électroniques utilisés dans l’Internet des objets, l’intelligence artificielle, les communications 5G, l’aérospatiale, l’automobile, la santé et d’autres applications industrielles.

Les entreprises technologiques de premier plan utilisent ses logiciels pour concevoir des appareils électroniques grand public, des appareils portables, des appareils intelligents, des voitures autonomes, des smartphones, etc. Les produits d’automatisation de la conception électronique qui aident à la conception et à l’ingénierie assistées par ordinateur (CAO/IAO) de l’électronique génèrent la plupart des revenus de l’entreprise.

La société a connu un deuxième trimestre solide où elle a bénéficié de la force de ses solutions numériques et d’approbation. CDNS bénéficie également d’investissements plus importants dans les tendances émergentes telles que l’Internet des objets (IoT) et les sous-systèmes de véhicules autonomes. La société a une note globale de B et une note « achat » dans notre système d’évaluation POWR.

CDNS est très apprécié des analystes en raison de sa note de sentiment de A. La majorité des analystes qui couvrent l’action estiment qu’il s’agit d’un « achat » ou d’un « achat fort ». Par exemple, Keybanc et Wells Fargo ont des cotes de surpondération et des objectifs de prix supérieurs à 165 $. La société a également une note de qualité de A en raison d’un bilan solide comme le roc. CDNS a un ratio actuel de 1,6, ce qui indique qu’il dispose de suffisamment de liquidités pour gérer ses obligations à court terme.

Pour accéder à toutes les notes de CDNS (Croissance, Valeur, Momentum et Stabilité), cliquez ici. CDNS est classé n°18 dans l’industrie des logiciels – applications. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie, cliquez ici.

A la date de publication, David Cohne n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Cohne a 20 ans d’expérience en tant qu’analyste d’investissement et rédacteur. Avant StockNews, David a passé onze ans en tant que consultant fournissant des recherches et du contenu d’investissement sous-traités à des sociétés de services financiers, des fonds spéculatifs et des publications en ligne. David aime faire des recherches et écrire sur les actions et les marchés. Il adopte une approche quantitative fondamentale dans l’évaluation des actions pour les lecteurs.

