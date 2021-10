Wall Street cible Bitcoin, selon un analyste

Wall Street n’a pas été à l’avant-garde du commerce de bitcoins dans le passé. Cependant, cela semble être sur le point de changer. Les approbations de trois ETF bitcoins au cours de la semaine dernière ont suscité un intérêt institutionnel accru pour l’actif numérique et les courtiers de Wall Street commencent à prêter attention à la crypto-monnaie. Le premier ETF Bitcoin a enregistré des volumes de transactions de plus d’un milliard de dollars le premier jour. Ce succès n’a pas manqué le radar de Wall Street.

L’analyste Christopher Brendler s’est entretenu avec Coindesk pour discuter de l’avenir du bitcoin à Wall Street. Selon Brendler, les courtiers de Wall Street sont de plus en plus positifs quant à l’investissement dans le BTC. Il est important de noter que le bitcoin a surperformé à la fois le Nasdaq et le S&P année après année, comme le montre un rapport de Wealthier Today.

Intéressé par Bitcoin et l’exploitation minière

Brendler avait précédemment collecté des données sur la façon dont les joueurs de Wall Street considéraient l’industrie minière du bitcoin. Il a constaté que les courtiers avaient une vision positive de l’industrie à court terme. Brendler a estimé qu’environ 15% des courtiers de Wall Street du côté des paiements commençaient à prendre plus au sérieux les investissements en crypto-monnaie. Ce chiffre s’élevait à 5 % à peine des courtiers de Wall Street au début de l’année.

L’intérêt a augmenté principalement en raison de la croissance du bitcoin au cours de la dernière année. L’actif dont le prix était inférieur à 30 000 dollars en début d’année avait progressé de plus de 100% pour atteindre un nouveau record historique en octobre.

prix BTC subit une défaite de 63K $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

L’actif lui-même n’a pas été le seul à connaître une croissance phénoménale ces derniers mois. Les valeurs minières ont également profité de la reprise du marché. Le rapport indique que les actions minières de Marathon Digital et Riot Blockchain ont connu une croissance allant jusqu’à 1 500 % et 600 % respectivement au cours de la dernière année, considérablement plus élevée que les 377 % de BTC l’année dernière.

Les investisseurs institutionnels arrivent

Les investisseurs institutionnels ont continué à construire leur magasin avec le bitcoin. Cela a entraîné un intérêt accru pour le marché des courtiers de Wall Street. Bendler a noté un certain scepticisme de la part de ces investisseurs. Cependant, ils étaient toujours optimistes sur l’actif numérique à long terme. « Alors que la plupart des investisseurs sont encore nouveaux dans ce domaine, il y en avait aussi un certain nombre qui ont déjà participé et ont pu creuser dans notre nouvelle couverture », a déclaré Bendler.

À mesure que l’intérêt grandit à Wall Street, nous nous attendons à voir plus d’afflux de bitcoins. L’argent qui entrera contribuera à faire grimper le prix du bitcoin à court et à long terme.

Bendler a expliqué que les investisseurs familiers avec le marché étaient des crypto-mineurs optimistes. Bien qu’ils se soient trompés du côté de la prudence en matière d’évaluation dans l’espace. Cependant, cela ne les a pas poussés à s’éloigner de l’espace. Les rendements du marché des crypto-monnaies dépassant les véhicules d’investissement traditionnels, ce n’est qu’une question de temps avant que Wall Street ne soit pleinement investi sur le marché.

Image en vedette d’Ethereum World News, graphique de TradingView.com