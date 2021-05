Wall Street contrôle les taureaux; Chris Wood affirme que ces facteurs continueront de favoriser la dynamique du marché

En ce qui concerne les craintes à court terme, le stratège du marché des as voit la diminution de la peur comme un catalyseur possible d’une correction du marché. (Image: .)

Wall Street continue de garder le contrôle ferme des taureaux, le Dow Jones atteignant un nouveau record historique mercredi après que le S&P 500 ait réalisé le même exploit la semaine dernière. Le stratège des marchés boursiers mondiaux Chris Wood estime que les taureaux pourraient continuer à affirmer leur contrôle à Wall Street, aidés par la Fed américaine et une reprise économique cyclique. «La combinaison d’une Fed facile et d’une reprise cyclique continue d’être optimiste pour les actions malgré la pression à la vente déclenchée par les discussions sur une augmentation significative de la taxe sur les plus-values», a écrit le responsable mondial (stratégie actions) de Jefferies dans son hebdomadaire GREED & Fear. bulletin.

Dow Jones a maintenant bondi de 78% par rapport aux creux de mars 2020, tandis que le S&P 500 est en hausse de 81% et le NASDAQ a augmenté de 97% dans le même laps de temps. Chris Wood a déclaré que la Réserve fédérale américaine avait continué de maintenir sa position malgré les preuves émergentes en faveur d’une hausse des prix des intrants, reflétant à la fois une offre restreinte et une demande refoulée. «Pourtant, la banque centrale américaine continue de considérer ces pressions sur les prix comme transitoires, tirées par les circonstances exceptionnelles créées par une réouverture économique après une pandémie, plutôt que comme le signal d’un changement de tendance fondamental», a-t-il ajouté. La Fed américaine a maintenu ses taux proches de zéro.

Chris Wood a ajouté que le soutien des actions américaines n’est pas seulement fondamental, même sur les graphiques techniques. Il a souligné que le nombre d’actions du S&P 500 s’échangeant au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours est passé à 488 le 21 avril, soit 97% du total, le niveau le plus élevé depuis au moins 1990, et s’élève maintenant à 476 ou 95% du total. «Ce n’est certainement pas baissier et signale un élargissement du marché haussier, ce qui n’est à prévoir que dans le contexte de ce qui est susceptible de prouver la plus forte reprise cyclique en Amérique depuis 1950, le consensus prévoyant désormais une croissance du PIB réel de 12,2% en glissement annuel. au 2T21 », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les craintes à court terme, le stratège du marché des as voit la diminution de la peur comme un catalyseur possible d’une correction du marché. «La cupidité et la peur répètent le fait que, s’il doit y avoir une véritable correction des actions, elle est le plus susceptible d’être déclenchée par une peur décroissante», a-t-il déclaré. Cependant, Chris Wood estime que pour que cela se produise, il doit y avoir une nouvelle liquidation sur le marché des bons du Trésor et un rallye plus marqué des actions cycliques.

