Wall Street craint une autre saga Lehman alors que les banques déroulent les paris d’Archegos; ces stocks réservoir

Wall Street pourrait être confronté à une erreur majeure alors que les principaux courtiers, dont Nomura et le Credit Suisse, se sont précipités pour dénouer les paris sur diverses actions alors qu’un client commun faisait défaut sur les appels de marge. Bien que le nom du client n’ait pas été révélé par les courtiers, les médias affirment qu’il s’agit d’Archegos Capital Management, un family office dirigé par Bill Hwang. La vente incendiaire des actions vendredi et lundi comprenait des sociétés américaines et chinoises cotées aux États-Unis, d’une valeur de près de 20 milliards de dollars, laissant beaucoup se demander s’il y aura plus de déroulement dans les prochaines sessions.

Qu’est-il arrivé?

Archegos Capital Management, un family office dirigé par Bill Hwang, qui avait déjà été condamné à une amende par le régulateur américain SEC pour délit d’initié, avait construit des positions à effet de levier sur diverses actions. Des maisons de courtage telles que Nomura, Credit Suisse, Goldman Sachs et d’autres prêtent des liquidités ainsi que des titres à des clients tels que des hedge funds.

Le family office avait une exposition notable à des actions telles que ViacomCBS et les entreprises technologiques chinoises, selon le Financial Times. Ces positions ont été prises en empruntant des liquidités ou en nantissant des titres auprès de courtiers. Les choses ont tourné au sud pour Archegos plus tôt la semaine dernière alors que les actions de ViacomCBS ont commencé à glisser, ce qui a provoqué des appels de marge de la part des courtiers.

Cette baisse du cours des actions de diverses participations et la demande de paiement des courtiers ont entraîné le dénouement des positions détenues par Archegos Capital, Bill Hwang ne pouvant pas payer. Le family office disposait d’actifs de 10 milliards de dollars jusqu’à la semaine dernière, selon divers rapports, qui ajoutaient que l’effet de levier pris par Archegos Capital pourrait être de 4 à 5 fois.

Stocks qui ont chuté

Nomura, dans un communiqué de presse, a déclaré hier qu ‘ »un événement s’est produit qui pourrait soumettre l’une de ses filiales américaines à une perte importante résultant de transactions avec un client américain. » La banque d’investissement a déclaré qu’elle évalue l’ampleur des pertes. «Le montant estimé de la réclamation contre le client est d’environ 2 milliards de dollars sur la base des prix du marché au 26 mars», a-t-il déclaré. Le Credit Suisse, pour sa part, n’a pas épinglé un chiffre sur la perte qu’il pourrait subir en raison des transactions, mais les a classées comme «très importantes et importantes».

Les actions de Nomura ont chuté de 16% à Tokyo tandis que celles du Credit Suisse ont reculé de 13,8%. Il s’agit de l’une des baisses les plus marquées observées par les deux banques après la liquidation de mars 2020.

Les actions de ViacomCBS ont été beaucoup plus affectées, en baisse de 25% intrajournalier avec les actions de Discovery. En outre, les entreprises chinoises cotées aux États-Unis telles que Baidu Inc. et Tencent Music figuraient également parmi celles des paris d’Archegos qui ont été dénoués, entraînant des baisses intrajournalières de 33 à 40%. Les investisseurs peinent désormais à connaître les positions prises par Archegos Capital Management, qui restent inconnues en raison de sa structure de family office qui ne l’oblige pas à divulguer ses participations.

D’autres grandes banques s’en sont mieux tirées que Nomura et Credit Suisse. FT a rapporté que Goldman Sachs et Morgan Stanley figuraient également parmi les courtiers qui se sont déchargés de la position d’Achregos, mais ont été plus rapides à le faire. Goldman Sachs avait liquidé pour 10,5 milliards de dollars d’actions dans des transactions en bloc vendredi. UBS et Deutsche Bank auraient également une certaine exposition, mais pas significative. La plupart de ces actions bancaires ont baissé lors de la dernière séance de négociation.

