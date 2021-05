Wall Street débute le trading de mai avec des gains

PHOTO DE FICHIER: Le panneau de Wall Street est photographié à la bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert plus haut lundi après une semaine de bénéfices largement optimistes, les investisseurs attendant des données pour évaluer le rythme de la reprise économique du pays.

Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 30,04 points, soit 0,09%, à l’ouverture à 33 904,89.

Le S&P 500 (.SPX) a ouvert plus haut de 10,81 points, soit 0,26%, à 4191,98, tandis que le Nasdaq Composite (.IXIC) a gagné 69,09 points, soit 0,49%, à 14031,77 à l’ouverture.

