Wall Street donne les meilleurs rendements chaque avril au cours des 30 dernières années; Les actions américaines poursuivront-elles leur tendance en 2021?

Bien que le mouvement du marché d’un mois à l’autre ne puisse pas être facilement identifié, Andrew Sheets pense que certaines choses se sont correctement alignées pour avril. (Image: REUTERS)

Le mois d’avril a été le meilleur mois de toute l’année pour les actions américaines, de manière constante au cours des 30 dernières années. D’un autre côté, les mois de mai à septembre ont généralement enregistré des rendements inférieurs et inférieurs à la moyenne, a déclaré Andrew Sheets, stratège en chef du cross-asset chez Morgan Stanley. Même en 2020, juste après la forte liquidation observée en mars, les marchés boursiers ont explosé au mois d’avril. Le NASDAQ a augmenté de 14%, le S&P 500 a bondi de 12% et le Dow Jones a grimpé de 13% au cours de la même période. Sheets a ajouté qu’avril avait tendance à surperformer les autres mois, mais 2021 sera-t-il la même chose?

Pourquoi avril

Le mois d’avril marque le début du nouvel exercice pour certaines zones géographiques et ouvre également le bal pour la saison des résultats pour le trimestre de janvier à mars. Cependant, la raison la plus convaincante de la performance d’avril, selon Sheets, est qu’une bonne partie de l’argent revient aux investisseurs sous forme de coupons, de dividendes et de réductions d’impôts à cette période de l’année. De même, la sous-performance qui s’ensuit dans les mois à venir, est aidée par le tarissement des flux monétaires, hors coupons et dividendes.

«L’été est également confronté à un problème très humain: les investisseurs ont tendance à prendre des vacances. Certains investisseurs vendent probablement un peu, donc ils ont moins à s’inquiéter, et avec plus de personnes absentes du bureau, la liquidité du marché a tendance à être un peu pire », a déclaré le stratège du marché. Bien que ces deux raisons ne semblent pas être des problèmes majeurs, elles ont en fait un impact sur les rendements. Même les marchés mondiaux enregistrent de meilleures performances au cours du mois d’avril. Les rendements en avril ont tendance à être environ 2% supérieurs à la moyenne, tandis que les rendements de mai à septembre sont inférieurs d’environ 1%. «Pourtant, chaque petit peu compte, et au fil du temps, ces petits chiffres peuvent faire une différence», a déclaré Sheets.

L’année 2021 sera-t-elle la même?

Mais, 2021 suivra-t-il la même voie? Bien que le mouvement du marché d’un mois à l’autre ne puisse pas être facilement identifié, Andrew Sheets pense que certaines choses se sont correctement alignées pour avril.

Cette saison de résultats pourrait être forte sur le dos d’une base faible de l’année précédente où nous avons vu l’activité économique s’effondrer en raison de la pandémie. «En tant que tel, toute comparaison d’une année à l’autre sera très favorable», a ajouté Sheets. En outre, il a déclaré que le mois d’avril serait probablement aussi le dernier mois où, selon les économistes de Morgan Stanley, les données économiques sont solides, mais l’inflation sous-jacente aux États-Unis est toujours inférieure à 2%.

Alors que nous entrons dans les étés, les choses pourraient devenir difficiles avec l’inflation sous-jacente qui devrait dépasser 2% et y rester. «Le taux de changement des données économiques, hors de ces extrêmes des creux d’avril 2020, devrait également culminer. Même si nous gardons l’esprit ouvert, ces facteurs pourraient rendre l’été un peu plus difficile. »

