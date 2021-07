Wall Street enregistre un record de clôture en termes de bénéfices et de solidité économique

PHOTO DE DOSSIER: Le panneau de Wall Street est représenté à la Bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Wall Street a gagné du terrain pour la quatrième séance consécutive vendredi, prolongeant un rallye qui a poussé les trois principaux indices boursiers américains à des sommets de clôture record, car les bénéfices optimistes et les signes de reprise économique ont alimenté l’appétit pour le risque des investisseurs.

Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow ont tous enregistré des gains hebdomadaires.

«Nous voyons une continuation des deux derniers jours. C’est des montagnes russes à l’envers. Nous avons fait la baisse en premier et nous sommes remontés au sommet depuis », a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance à Charlotte, en Caroline du Nord.

Les actions de croissance (.IGX) et de valeur (.IVX) ont oscillé pendant une grande partie de la semaine alors que les acteurs du marché ont soupesé les pics d’infections de la variante COVID-19 Delta par rapport aux solides résultats des entreprises et aux signes de reprise économique.

“Il y a du push and pull, il y a clairement un conflit sur le marché”, a ajouté Zaccarelli. “Il y a une forte divergence d’opinion quant à savoir si l’avenir est radieux ou s’il y a des nuages ​​à l’horizon.”

Les acteurs du marché se tournent maintenant vers la semaine prochaine avec la réunion de politique monétaire de deux jours de la Réserve fédérale et une série de bénéfices de haut niveau.

La déclaration de la Fed sera analysée à la recherche d’indices concernant le calendrier de resserrement de ses politiques accommodantes, bien que le président Jerome Powell ait déclaré à plusieurs reprises que l’économie avait toujours besoin du soutien total de la banque centrale.

Officieusement, le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 238,34 points, ou 0,68%, à 35 061,69, le S&P 500 (.SPX) a gagné 44,33 points, ou 1,02%, à 4 411,81 et le Nasdaq Composite (.IXIC) a ajouté 152,39 points , ou 1,04 %, à 14 836,99.

La saison des rapports du deuxième trimestre tire à plein régime, 120 des sociétés du S&P 500 ayant fait rapport. Parmi ceux-ci, 88 % ont dépassé le consensus, selon Refinitiv.

“Nous voyons des entreprises, en moyenne, battre en haut et en bas”, a déclaré Zaccarelli. “Nous constatons la résilience du consommateur et c’est l’histoire de la saison des résultats jusqu’à présent.”

Les analystes s’attendent désormais à une croissance des bénéfices cumulés du S&P 500 en glissement annuel de 78,1% pour la période d’avril à juin, une augmentation importante par rapport à la croissance annuelle de 54% observée au début du trimestre.

Les actions du fabricant de puces Intel Corp (INTC.O) ont chuté après avoir déclaré jeudi soir qu’il était toujours confronté à des contraintes d’approvisionnement et fourni des conseils décevants.

American Express Co (AXP.N) a progressé après la publication des résultats du deuxième trimestre, qui ont largement dépassé les attentes en raison d’une reprise mondiale des dépenses de consommation.

Les sociétés de médias sociaux Twitter Inc (TWTR.N) et Snap Inc (SNAP.N) ont progressé grâce à leurs bons résultats.

Ces rapports ont donné un coup de pouce aux actions de Facebook Inc (FB.O), qui devrait publier les résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine.

Parmi les autres bénéfices de premier plan attendus la semaine prochaine, citons Tesla Inc (TSLA.O), Apple Inc (AAPL.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), Microsoft Corp (MSFT.O) et Amazon.com (AMZN.O).

Industriels Lockheed Martin Corp (LMT.N), Boeing Co (BA.N), Ford Motor Co (FN), General Dynamics Corp (GD.N), 3M Co (MMM.N) Caterpillar Inc (CAT.N), Chevron Corp (CVX.N) et Exxon Mobil Corp (XOM.N), ainsi qu’une multitude de produits de santé, de biens de consommation et autres, sont également sur le pont.