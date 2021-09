Wall Street envoie un message à la Fed lors de la chute des marchés boursiers

Le marasme de septembre à Wall Street a pris une tournure pour le pire hier, alors que les actions ont plongé lundi dans leur pire vente depuis juillet. Même avec un énorme rebond en fin de journée, le Dow Jones toujours fermé en baisse de 1,7%, tandis que le S&P 500 a perdu 1,6 % et le Nasdaq a chuté de 2,2 %.

Source : Shutterstock

Le catalyseur?

Ce n’était pas évident. Mais la plupart des gens ont souligné le Evergrande crise terminée en Chine. Pour faire court, l’un des plus grands promoteurs immobiliers de Chine risque sérieusement de faire défaut sur sa montagne de dettes de 300 milliards de dollars, et les investisseurs craignent qu’un défaut de cette ampleur n’ait des effets collatéraux sur l’économie mondiale.

Mais ce n’est pas vraiment ce qui se passe ici…

Evergrande est important en Chine, et son effondrement aurait un impact négatif sur l’économie chinoise, mais l’impact d’un défaut sur le reste de l’économie mondiale (en particulier aux États-Unis) serait minime.

Alors… pourquoi les actions ont-elles plongé hier ?

La Fed.

La Fed doit se réunir aujourd’hui et demain pour discuter de la politique monétaire. De nombreux membres de la Fed ont exprimé un ton belliciste avant cette réunion, plaidant pour un resserrement via une diminution des achats d’actifs.

Wall Street est préparée à cela – les investisseurs sont en grande partie « OK » avec une diminution progressive et régulière.

Mais Wall Street ne veut rien de plus, et ils le font savoir à la Fed en vendant des actions avant la réunion, en disant essentiellement : « Hé, Fed, si vous resserrez plus agressivement que vous ne l’avez signalé, le marché boursier va s’effondrer, et le monde entier va vous blâmer.

C’est un coup de semonce.

Et ça marchera.

Malgré tous les discours que la Fed nous donne sur le fait qu’elle ne suit pas le marché, elle le fait absolument – ​​cette Fed, en particulier, a l’habitude de réagir aux marchés financiers. Zut, il possède même des actions !

L’argent intelligent à Wall Street sait que le président du conseil d’administration de la Fed, Jerome Powell et sa société surveillent les marchés, et ils savent que si les membres de la Fed voient le marché saigner lundi, mardi et mercredi, ils seront moins enclins à resserrer davantage agressivement qu’il n’est absolument nécessaire…

Alors, voici comment mon équipe et moi pensons que les prochains jours vont se dérouler.

Lundi était sanglant. Le mardi et le mercredi seront agités. Ensuite, Powell montera sur scène vers 14 h HE mercredi pour discuter des réunions de la Fed. Nous nous attendons à ce qu’il annonce un tapering lors de cette conférence, mais rien de plus, et qu’il sonne finalement sur un ton ultra-dovish (ce que les marchés veulent entendre).

Les actions vont changer de cap et rebondir après cette forte baisse dans la seconde moitié de la semaine.

C’est notre scénario de référence pour la semaine prochaine. Mais, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un volatil marché et tout peut arriver. Les actions pourraient rebondir aujourd’hui. Ils pourraient s’effondrer en fin de semaine.

Et cela arrive à notre plus gros point ici: Si vous voulez être un investisseur prospère, vous devez développer une immunité à ces girations du marché à court terme.

Ce qui compte plus que l’évolution des actions au cours de cette semaine, c’est leur évolution au cours des 12 prochains mois. Et ce qui compte plus que l’évolution des actions au cours des 12 prochains mois, c’est leur évolution au cours des trois prochaines années… des cinq prochaines années… des dix prochaines années.

Lorsque le marché boursier baisse, vous devez faire un zoom arrière et regarder la situation dans son ensemble. Posez-vous la question : la baisse d’aujourd’hui est-elle due à quelque chose de fondamentalement mauvais avec mes actions et/ou l’économie mondiale, à un point tel que mes actions seront affectées négativement au cours des 12 prochains mois ? Ou trois ans ? Si non, passez à autre chose – si oui, réévaluez.

C’est si simple.

Et, alors que nous nous posons cette question en ce moment, la réponse est sans équivoque non, alors on continue.

Nous ignorons le bruit. Nous roulons progressivement dans les trempettes au fur et à mesure qu’elles viennent. Nous faisons la moyenne des coûts dans nos positions préférées. Et nous nous mettons dans une position pour voir de gros gains sur le marché au cours des 12 prochains mois… trois ans… cinq ans… ainsi de suite.

Facile à dire. Plus difficile à faire.

C’est pourquoi nous sommes ici.

Nous gérons un conseil en investissement exclusif appelé Investisseur innovant qui se concentre entièrement sur l’investissement dans les technologies les plus innovantes au monde et les tendances qui changent le monde. Nous ne nous soucions pas de la Fed. Ou les taux d’intérêt. Ou l’inflation. Ou même des pandémies.

Nous nous soucions innovation, parce que l’humanité a des antécédents de plusieurs millénaires à s’appuyer sur l’innovation pour toujours – toujours – vaincre une crise. Peu importe que nous soyons dans une guerre mondiale, une pandémie mondiale ou si Wall Street s’inquiète simplement d’une réunion de la Fed. L’innovation, qui fait avancer le monde, gagne toujours en fin de compte.

C’est pourquoi nous investissons dans l’innovation. C’est la seule chose sur laquelle vous pouvez toujours compter pour générer des rendements énormes pour vous sur le marché boursier.

Alors, n’insistez pas sur cette liquidation du marché. Au lieu de cela, asseyez-vous, détendez-vous et rejoignez-nous pour investir dans l’innovation.

Cliquez ici pour en savoir plus.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.