Wall Street est à l’aise autour des sommets de tous les temps, mais méfiez-vous! Il se peut que la navigation ne se déroule pas sans heurts

L’indice Citi US Economic Surprise, qui mesure les surprises des données par rapport aux attentes du marché, est passé de 92,2 à 14,7. (Image: REUTERS)

Les indices boursiers de référence à Wall Street se situent toujours près des sommets historiques, même si différents secteurs et classes d’actifs ont récemment subi des corrections. Cependant, il pourrait y avoir des vents contraires à venir pour les indices boursiers américains, selon Lisa Shalett, directrice des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management. «Avec de multiples risques qui se profilent, alors que nous passons du stade précoce au stade intermédiaire du cycle économique, il est plus important que jamais pour les investisseurs de se prémunir contre la complaisance», a déclaré Lisa Shalett dans un article de blog. Le Dow Jones et le S&P 500 sont tous deux en hausse de près de 14% depuis le début de l’année. Le NASDAQ, très technologique, a connu des épisodes de volatilité, mais il est toujours en hausse de 8% depuis janvier.

Jusqu’à présent cette année, nous avons vu les rendements des obligations à 10 ans grimper en flèche et, par conséquent, les prix ont baissé. Lisa Shalett a souligné que les grandes valeurs de croissance technologiques et technologiques sont en retrait de 12% par rapport à leur sommet historique de février, tel que mesuré par l’indice NYSE FANG +. Elle a également déclaré que les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, étaient en baisse de 23,3% par rapport à leur récent sommet, tel que mesuré par l’indice IPOX SPAC et qui pourraient manquer la récente chute brutale des crypto-monnaies.

Le directeur des investissements voit trois virages majeurs devant Wall Street. Le premier d’entre eux est une inflation élevée et des taux d’intérêt plus élevés. Les lectures de l’IPC et de l’indice des prix à la production (IPP) étaient plus élevées que prévu. «Alors que les aspects de l’inflation récente sont probablement transitoires, un certain nombre de changements séculaires en cours suggèrent que des prix plus élevés pourraient persister», a écrit Lisa Shalett. Elle a ajouté qu’une inflation plus élevée s’accompagne de taux d’intérêt plus élevés qui peuvent entraver la valorisation des actions.

L’économie américaine en a surpris certains et certains pensent que la reprise était conforme aux attentes. Mais les surprises positives affichées par l’économie pourraient ne pas durer indéfiniment, comme le soulignent des données récentes. L’indice Citi US Economic Surprise, qui mesure les surprises des données par rapport aux attentes du marché, est passé de 92,2 à 14,7. Alors que la dynamique haussière se refroidit légèrement, la croissance ralentirait également, un autre risque pour les marchés de haut vol.

Enfin, Shalett a écrit que la hausse des coûts des intrants et des salaires plus élevés pourrait exercer une certaine pression sur les revenus à l’avenir. «Cela pourrait aggraver les comparaisons moins favorables d’une année sur l’autre, alors que nous allons plus d’un an au-delà du début de la pandémie en 2020», a-t-elle ajouté. Outre ces trois inquiétudes, Lisa Shalett a déclaré que le potentiel de hausse des impôts et de réduction des achats d’obligations par la banque centrale augmentait les chances d’une correction du marché boursier.

