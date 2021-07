Wall Street et vos amis aiment tous les deux SoFi, alors achetez des actions SOFI

SoFi (NASDAQ :SOFI) a clôturé sa fusion SPAC au début du mois de juin et a célébré des gains d’environ 40 % au mois de mai. Il n’est pas surprenant que tout le monde à qui nous avons parlé de SoFi l’aime. Tout le monde à qui nous avons parlé du stock SOFI aime ça aussi.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Et maintenant qu’il est depuis tombé en dessous du niveau de plus de 20 $ après son rallye post-SPAC, SOFI est un achat alléchant.

Pourquoi nous aimons Sofi et SOFI Stock

SoFi est un perturbateur de nouvelle génération dans l’espace fintech qui, selon nous, a le potentiel de se transformer en « Amazon de la finance ». Alors que l’intérêt pour la technologie financière continue de croître, les meilleurs acteurs du secteur, comme SoFi, commenceront à vraiment mettre la pression sur les banques comme Wells Fargo (NYSE :WFC), Banque d’Amérique (NYSE :BAC) et d’autres.

Il y a un potentiel énorme dans cet espace, et en particulier avec SoFi.

L’équipe qui fait que la magie opère a été fondée par des étudiants en commerce de Stanford en 2011. Cette équipe a fait l’expérience de la sombre industrie du financement des prêts étudiants.

Ils ont rapidement identifié les principaux problèmes criants.

Premièrement, la banque est principalement physique. En conséquence, de nombreux frais liés à l’immobilier que les banques encourent sont répercutés sur les consommateurs.

Deuxièmement, les prêts étudiants comportent beaucoup trop d’intermédiaires, chacun avec ses propres frais qu’il souhaite percevoir, et sont tout sauf simples.

Ces étudiants de Stanford ont créé SoFi avec l’intention de tirer parti de l’automatisation et d’une première expérience numérique pour créer un accès incroyablement simple et peu coûteux au financement des prêts étudiants.

Et au cours de la dernière décennie, leur solution a clairement touché une corde sensible. Partout aux États-Unis, des étudiants ont refinancé leurs prêts via SoFi pour profiter de taux plus bas. Contrairement au système traditionnel en place, SoFi répercute ses économies sur les étudiants plutôt que sur les frais. Quel nouveau concept.

Ce que SoFi apporte à la Fintech

Au cours des dernières années, SoFi a créé une série de solutions fintech axées sur le numérique pour répondre à une variété de cas d’utilisation.

Tout d’abord, nous avons Argent SoFi, qui est un compte de gestion de trésorerie qui fonctionne de manière similaire à un compte courant ou d’épargne sans frais et comportant une carte de débit attachée.

SoFi Invest est un compte d’investissement mobile qui permet aux consommateurs d’investir dans des actions, des ETF et des crypto-monnaies en utilisant les fonds qu’ils ont sur leur compte SoFi Money.

Pour autant que Carte de crédit SoFi va, c’est exactement ce que cela ressemble. Il a également l’avantage supplémentaire de ses 2% de remise en argent pouvant être utilisé pour rembourser la dette de prêt SoFi ou à des fins d’investissement.

Relais SoFi est un logiciel budgétaire pour surveiller vos comptes via SoFi et d’autres banques.

Et enfin, Éducation SoFi propose un contenu éducatif gratuit couvrant une gamme de sujets financiers allant de l’investissement crypto aux cotes de crédit.

Si cela semble beaucoup, c’est vraiment le cas. Et tout est intégré à l’application mobile native de SoFi. C’est une destination unique pour gérer et gagner de l’argent.

À notre avis, c’est l’avenir de la banque, et tous nos amis à qui nous avons montré SoFi seraient d’accord.

Et le lancement par Rosenblatt d’une couverture sur les actions SOFI avec une cote « Acheter » et un objectif de prix de 30 $ est également un énorme vote de confiance.

Il s’agit d’une excellente opportunité de maintien à long terme, car la solution numérique de SoFi se répand comme une traînée de poudre, et le stock de SOFI ne manquera pas de s’enflammer bientôt.

La plupart des actions que je couvre dans mon service de conseil en newsletter premium, Investisseur innovant, sont aussi excitants ou plus excitants que les actions SoFi.

En fait, j’ai près de 50 actions d’hypercroissance, dont chacune correspond à une mégatendance émergente spécifique, qui pourraient générer des rendements comparables à ceux d’Amazon au cours des prochains mois et années.

En vous inscrivant aujourd’hui, vous aurez également accès à un certain nombre de mes rapports de recherche spéciaux, y compris des rapports sur 3 actions IA changeantes à acheter, 7 actions hyperscale à acheter en 2021 et mon guide d’investissement fondamental, The VC Insider’s Millionaire Playbook .

De plus, vous aurez un accès complet à chaque transaction que je fais, qui comprend des actions telles que la start-up de véhicules autonomes la plus excitante au monde, un stock de « Digitainment » de classe mondiale créant les éléments constitutifs du métaverse, une entreprise que nous croyons pleinement être un “Tesla-killer”, et bien d’autres.

Pour commencer, Cliquez ici regarder mon tout premier Sommet sur la croissance exponentielle et de souscrire à Innovation Investor dès aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.