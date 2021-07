Wall Street insensible à la transition du PDG d’Amazon – WWD

Si les investisseurs d’Amazon sont nerveux à l’idée d’un avenir sans Jeff Bezos, ils ne l’ont pas montré : alors que le célèbre fondateur et PDG s’est retiré et que son successeur Andy Jassy est intervenu pour le premier jour dans son nouveau rôle, la société a vu ses actions bondir près de 5 pour cent mardi, cassant 3 675 $.

Tout changement de leadership peut ébranler les investisseurs, ce qui rend la confiance apparente de Wall Street dans la transition plutôt notable – d’autant plus que le pic intrajournalier était le plus élevé d’Amazon depuis septembre dernier.

Bezos a passé 27 ans jour pour jour à la tête du mastodonte du e-book-seller devenu e-commerce. Jassy, ​​qui a récemment dirigé la division cloud de l’entreprise, est chez Amazon depuis presque aussi longtemps, à 24 ans.

Non pas que l’ancien PDG abandonne l’entreprise. En fait, Bezos reste président exécutif et principal actionnaire d’Amazon, ce qui signifie qu’il a toujours une part dans la vision plus large de l’entreprise. Le changement lui donne simplement le temps et l’espace pour se concentrer sur d’autres choses, telles que le temps et l’espace, en particulier l’espace extra-atmosphérique.

Le mois dernier, Blue Origin, l’entreprise spatiale qu’il a fondée en 2000, a révélé que Bezos et son frère Mark rejoindront le premier vol humain du vaisseau de lancement suborbital New Shepard le 20 juillet, aux côtés du gagnant d’une vente aux enchères organisée en juin pour un siège sur la mission. . L’enchère gagnante était de 28 millions de dollars – une simple goutte dans le seau pour Bezos, qui entre et sort de l’homme le plus riche du monde. Mais l’argent ne peut pas tout acheter : il ne sera pas le premier milliardaire dans l’espace – cet honneur reviendra à Sir Richard Branson, de Virgin, qui décollera dans son Virgin Galactic le 11 juillet.

Quant à Jassy, ​​il hérite d’une opération de vente au détail en plein essor – au cours des trois premiers mois de 2021, Amazon a annoncé des ventes en hausse de 44% en glissement annuel – et d’un navire en pleine croissance avec plus de 500 000 personnes ajoutées l’année dernière, portant le personnel plus de 1,3 million. Mais avec cette croissance des employés, les pratiques de travail d’Amazon dans son réseau d’entrepôts clés sont de plus en plus critiquées.

Il devra également diriger la vaste gamme d’initiatives technologiques de l’entreprise, y compris le développement de l’intelligence des données internes de l’entreprise, la division précédente Amazon Web Services, l’écosystème Alexa, les gammes d’appareils Echo et Fire TV et une gamme élargie d’innovations de vente au détail visant à stimuler les achats sur le place de marché du commerce électronique. Mais le plus grand défi peut être de devoir faire face à un contrôle antitrust de plus en plus strict, tant au pays qu’à l’étranger, alors que les législateurs prennent des mesures pour freiner les Big Tech.

Jusque-là, il peut profiter de la performance d’Amazon mardi, qui a ajouté 65 milliards de dollars à sa capitalisation boursière et a envoyé l’entreprise à une valorisation de 1,8 billion de dollars. Cela a également ajouté environ 8 milliards de dollars à la valeur nette de Bezos.