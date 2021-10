Wall Street ne se soucie pas des fuites sur Facebook. Mark Zuckerberg le fait.

La valeur marchande de Facebook se porte très bien. Mais un déluge récent de rapports accablants sur Facebook parus pour la première fois dans le Wall Street Journal – de l’impact des produits de la société sur la santé mentale des utilisateurs à la façon dont ils ont contribué à la polarisation politique dans la préparation des émeutes du 6 janvier au Capitole – est clairement frustrant le PDG Mark. Zuckerberg.

Lors de l’appel aux résultats trimestriels de la société lundi, Zuckerberg a abordé l’examen minutieux et les critiques dirigés contre Facebook en adoptant un ton particulièrement provocant qui différait de son comportement public généralement équilibré.

« Les critiques de bonne foi nous aident à nous améliorer. Mais mon point de vue est que ce que nous voyons est un effort coordonné pour utiliser de manière sélective les documents divulgués pour peindre une fausse image de notre entreprise », a déclaré Zuckerberg. « La réalité est que nous avons une culture ouverte, où nous encourageons la discussion et la recherche sur notre travail afin que nous puissions progresser sur de nombreuses questions complexes qui ne nous sont pas spécifiques. »

Il est important de noter que Facebook se porte bien financièrement. La société a annoncé lundi des bénéfices trimestriels pour la plupart solides, même s’il s’agit du premier rapport après qu’Apple a introduit en avril des modifications de la confidentialité qui auraient pu sérieusement limiter les activités publicitaires de Facebook. Et malgré tous les rapports sur les dommages sociaux potentiels de ses produits, les cours des actions de Facebook sont à la hausse. Ainsi, le fait que Zuckerberg ait passé les premières minutes de ses remarques introductives de 10 minutes lors de l’appel à défendre l’intégrité morale de son entreprise montre à quel point ces rapports semblent l’avoir aggravé.

Les commentaires de Zuckerberg soulèvent également des questions sur la façon dont il considère le rôle de la presse dans les rapports sur son entreprise au public.

L’« effort coordonné » pour « utiliser sélectivement » des documents internes de Facebook divulgués que Zuckerberg a mentionnés se réfère apparemment à l’existence d’un consortium de reportages de plus de 17 salles de rédaction, dont l’Associated Press, l’Atlantic et le New York Times, qui a commencé à publier des articles. en fin de semaine dernière. Le consortium a été créé pour partager des milliers de fichiers divulgués par l’ancienne employée de Facebook Frances Haugen (Recode a rejoint le consortium lundi). Le consortium initial a fixé une heure mutuellement convenue pour la publication de leurs histoires, dans ce qu’on appelle un « embargo » – une pratique médiatique courante que Facebook PR elle-même utilise régulièrement pour les déploiements de produits et autres annonces dans la presse. Facebook a précédemment publié une déclaration publique attaquant le consortium de reportage avant la publication des articles.

Lors de l’appel aux résultats de lundi, Zuckerberg a déclaré qu’il « ne peut pas changer la dynamique médiatique sous-jacente », et qu’à la place, il doublerait ses efforts pour continuer à créer de nouveaux produits pour les utilisateurs de Facebook.

À plusieurs reprises, il a qualifié Facebook de « leader de l’industrie » dans la réduction du contenu préjudiciable sur ses plateformes. Il a également souligné les méthodes existantes dont dispose l’entreprise pour partager des instantanés de son fonctionnement interne avec le public, telles que ses rapports de transparence auto-organisés, ses archives publicitaires, son Conseil de surveillance et ses programmes pour partager des données internes sélectionnées avec des chercheurs externes qui étudient des choses comme la politique polarisation et désinformation sanitaire sur la plateforme.

« Nous pensons que nos systèmes sont les plus efficaces pour réduire les contenus préjudiciables à travers le [social media] industrie. Et je pense que tout compte rendu honnête de la façon dont nous avons traité ces problèmes devrait inclure cela », a déclaré Zuckerberg.

Ce qu’il n’a pas mentionné, c’est combien de ces mécanismes de transparence ont été critiqués pour leur insuffisance par des autorités extérieures respectées. Même le propre conseil de surveillance de Facebook a accusé l’entreprise de dissimuler des informations clés ; en avril, le conseil d’administration a déclaré que Facebook « n’était pas totalement disponible », en « omettant de fournir des informations pertinentes et complètes à certaines occasions », et a exigé plus de transparence de la part de l’entreprise. Et les universitaires se plaignent depuis longtemps que Facebook est trop lent et limité dans les données qu’il partage pour des études externes, ce qui peut rendre les partenariats académiques de Facebook inefficaces pour des recherches urgentes sur des sujets urgents comme les publications sur les réseaux sociaux sur Covid-19.

Zuckerberg a raison lorsqu’il dit que Facebook a favorisé une culture ouverte permettant à ses chercheurs internes de classe mondiale d’analyser les problèmes les plus complexes de l’entreprise. Ce qu’il semble contrarié maintenant, c’est que Haugen a partagé ces découvertes avec le public. Bien que cela n’ait pas semblé inquiéter autant les investisseurs, les analystes et les actionnaires – car Facebook est toujours une entreprise extrêmement rentable – les commentaires de Zuckerberg sur les résultats de lundi suggèrent à quel point ces fuites ont secoué l’entreprise. Les finances de Facebook sont peut-être encore carrément sous le contrôle de Zuckerberg, mais sa position morale ne l’est plus.