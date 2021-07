Wall Street pense que Dogecoin est mort, mais ces 3 cryptos peuvent vivre éternellement

Les investisseurs ont une durée d’attention incroyablement courte de nos jours. Ils ont déménagé de GameStop (NYSE :GME) à Divertissement AMC (NYSE :AMC) et Newegg (NASDAQ :NEGG) en un clin d’œil. Il en va de même dans le monde des crypto-monnaies. Après une montée en puissance massive dans Bitcoin (CCC :BTC-USD), les investisseurs ont commencé à courir après Ethereum (CCC :ETH-USD)… et alors Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Maintenant, l’attention se détourne de DOGE, laissant certains déclarer que Dogecoin est mort. Si tel est le cas, il y a quelques cryptos que vous devriez être sûr d’acheter maintenant.

Alors, que devez-vous savoir maintenant avant de plonger ?

Plus tôt dans l’année, Dogecoin était l’achat de crypto. L’outsider a grimpé à 73 cents en quelques semaines, faisant des day traders des millionnaires. Maintenant, cependant, le battage médiatique semble s’estomper. Elon Musk, Mark Cuban et Guy Fieri se refroidissent tous. Les prix DOGE sont tombés dans la fourchette des 20 cents. Wall Street, comme l’a soutenu Josh Enomoto, contributeur d’InvestorPlace, pense que Dogecoin est mort.

Qu’Enomoto ait raison ou non, il est important que les investisseurs diversifient leurs portefeuilles de crypto et trouvent des gagnants à long terme. Il est temps de revenir aux fondamentaux : choisir des jetons dont l’utilité va au-delà de celle de Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). Si Dogecoin et SHIB ne peuvent pas trouver d’utilisations dans le monde réel, ils pourraient rejoindre leurs pairs tombés dans le cimetière crypto.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs? À l’heure actuelle, nous savons que Wall Street parie que Dogecoin est mort. Cela signifie que vous devriez gonfler vos portefeuilles avec ces trois choix immortels :

Ethereum (CCC :ETH-USD)

Pièce Binance (CCC :BNB-USD)

Uniswap (CCC :UNI-USD)

Si Dogecoin est mort, achetez Ethereum (ETH-USD)

Source : Shutterstock

Les cryptos sur lesquels les gens se concentrent maintenant sont hyper volatiles. De minuscules capitalisations boursières, aucune utilité et un battage publicitaire hors de ce monde créent des cryptos vouées à l’échec. Tout ce qu’il faut, c’est un groupe important d’investisseurs qui font leurs valises en faveur de la prochaine grande chose.

Évidemment, si vous voulez quelque chose de construit pour durer, optez pour quelque chose d’établi – et une base de fans dédiée. Ethereum est clairement le gagnant dans toutes ces catégories.

Ethereum est la deuxième plus grande crypto en termes de capitalisation boursière, avec 250 milliards de dollars sur lesquels se reposer. Il est bien sûr soumis aux sautes d’humeur de l’ensemble de la classe d’actifs cryptographiques et ne peut échapper au dérapage des prix qui accompagne les craintes réglementaires. Cependant, il est beaucoup plus stable que celui des jetons d’arbitrage, qui peuvent chuter chaque fois que quelque chose d’aussi simple qu’une transaction importante se produit.

Au-delà de cela, Ethereum a une utilité, et une utilité majeure. Ethereum est la base sur laquelle la plupart de ces jetons d’arbitrage ont été créés. SHIB n’existerait même pas sans Ethereum, car il a été construit sur Ethereum. ETH est un crypto si influent car il définit littéralement la norme pour de nombreux autres jetons. Le réseau Ethereum, avec son langage de contrat intelligent de référence et son évolutivité croissante, lui confère une plus grande utilité que la plupart des autres cryptos sur le marché.

C’est pourquoi l’ETH est conçu pour durer.

Pièce Binance (BNB-USD)

Source : Robert Paternoster / Shutterstock.com

Binance Coin est le concurrent légèrement plus petit d’Ethereum, mais il est très puissant en soi.

Le réseau Binance est l’un des réseaux blockchain les plus complets du marché, et c’est moins un Ethereum-lite qu’un adversaire Ethereum.

Binance est l’un des échanges de crypto les plus populaires au monde. Il héberge plus de 500 crypto-monnaies sur sa salle des marchés, ce qui en fait l’une des plateformes d’arbitrage les plus robustes de toute la classe d’échanges. C’est également la bourse n°1 en termes de volume quotidien de transactions. Pas plus tard qu’aujourd’hui, Binance a enregistré près de 14 milliards de dollars d’échanges.

Ce que je trouve le plus intéressant à propos de Binance, c’est l’un de ses produits les plus récents : la Binance Smart Chain. BSC est ce qui met Binance en concurrence si étroite avec Ethereum. Lancée en septembre 2020, la chaîne accueille déjà des centaines de tokens de différentes tailles. Sa norme de jeton BEP-20 rivalise avec celle de la norme de jeton ERC-20 d’Ethereum et soulage Ethereum de sa quasi-monopolisation de la production DApp et de la fonctionnalité DeFi.

Binance vient pour la couronne, et la popularité croissante de sa chaîne intelligente prouve sa probabilité de viabilité à long terme. Sa capitalisation boursière de 48 milliards de dollars assure également une certaine stabilité dans un marché largement instable. Si vous pensez que Dogecoin est mort et que vous voulez quelque chose qui ne le suivra pas dans la tombe, BNB est un pari solide.

Si vous pensez que Dogecoin est mort, achetez Uniswap (UNI-USD)

Source : Shutterstock

Uniswap est similaire à Binance et Ethereum en ce sens qu’il héberge l’échange d’une variété de jetons ; Cependant, les utilisateurs d’Uniswap ne sont pas soumis aux chutes des échanges centralisés avec le marché Uniswap. C’est parce qu’Uniswap est l’échange décentralisé le plus important et le plus réussi, ou DEX, ce qui fait de ses jetons l’un des plus susceptibles de rester longtemps.

Les DEX et les CEX ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et les investisseurs ont leurs propres préférences. Si vous considérez la crypto-monnaie comme une véritable nouvelle frontière de la finance, où les organes centraux n’ont aucune emprise sur votre argent, les DEX sont votre ami. Uniswap est la plate-forme la plus fidèle à cette version idéaliste d’un échange cryptographique.

L’échange Uniswap a tous les mêmes cloches et sifflets d’un échange centralisé, à quelques exceptions près. Vous ne pouvez pas trader avec la monnaie fiduciaire ; toutes les transactions ont lieu sous forme d’échanges de jetons contre jetons entre les utilisateurs. Cependant, le compromis positif est un anonymat complet et une sécurité plus élevée que celle d’un CEX.

Uniswap voit le plus grand volume d’échanges de tous les DEX sur le marché ; aujourd’hui encore, il a enregistré plus de 800 millions de dollars d’échanges de jetons. L’échange voit également constamment des mises à niveau, plus récemment sous la forme d’Uniswap V3, une refonte qui accorde plus de contrôle aux fournisseurs de liquidités et un nouveau système de frais, récompensant les investisseurs pour la prise de risque. C’est cette innovation constante et cette poussée d’enveloppe décentralisée qui font d’Uniswap un jeu de cryptographie durable.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.