Wall Street s’apprête à démarrer lentement alors que l’incertitude économique pèse

Les indices boursiers américains devaient ouvrir en sourdine mercredi, car le ralentissement de la reprise économique et l’incertitude concernant la hausse des impôts pesaient sur le sentiment, même si les signes d’un pic d’inflation ont apaisé les craintes d’une réduction anticipée des mesures de relance monétaire.

Le S&P 500 (.SPX) était tombé à un creux de plus de trois semaines mardi, tandis que le Dow Jones (.DJI) a atteint un creux de près de deux mois alors que les investisseurs s’inquiétaient de l’impact potentiel d’une hausse des impôts sur les bénéfices des entreprises.

Bien que les signes de ralentissement de l’inflation aient rendu improbable une réduction anticipée de la part de la Réserve fédérale, ils ont également soulevé la question de savoir quand exactement la banque commencerait à réduire son plan de relance massif induit par la pandémie.

Les secteurs économiquement sensibles tels que l’énergie ont augmenté en pré-marché après avoir largement sous-performé leurs pairs lors de la session précédente.

Mais les valeurs financières, en particulier les grandes banques, ont chuté alors que les rendements du Trésor se repliaient sur les attentes d’une politique monétaire assouplie à court terme.

“C’est juste un ralentissement de l’activité économique, pas seulement aux États-Unis mais dans le monde … nous avons toujours la variante COVID Delta qui cause des problèmes dans de nombreux domaines”, a déclaré Randy Frederick, directeur général du commerce et des produits dérivés du Schwab Center for Financial. Recherche.

“Nous étions à des sommets historiques il y a à peine une semaine et demie, le marché a tendance à être sensible à tout type de nouvelles, à tout type de mauvaises données économiques lorsqu’il atteint des sommets historiques.”

Les E-minis du S&P 500 américain étaient en hausse de 2,5 points, ou 0,06 %, à 8 h 12 HE. Les E-minis Dow ont baissé de 23 points, soit 0,07 %, tandis que les E-minis Nasdaq 100 ont augmenté de 21,25 points, ou 0,14 %.

Les actions chinoises cotées aux États-Unis ont prolongé leurs pertes récentes, car les faibles données sur les ventes au détail indiquaient un possible ralentissement économique sur le continent.

Une crise croissante de la dette dans le deuxième promoteur immobilier du pays, China Evergrande Group (3333.HK), a fait craindre un éventuel impact sur les principaux prêteurs.

« Les banques asiatiques seront durement touchées s’il y a un défaut, mais alors il y aura un processus de récupération de 10 ans. Le marché s’y habitue. La façon dont ils ont géré le flux d’informations semble assez intelligente. Ils n’ont pas laissé tomber une vague de mauvaises nouvelles à la fois », a déclaré Keith Temperton, négociateur chez Forte Securities.

Les inquiétudes concernant le défaut d’Evergrande ont encore entamé l’appétit pour les actions chinoises après qu’une série de mesures réglementaires de Pékin contre les grandes entreprises technologiques ont anéanti des milliards de valeur marchande cette année.

Mais les actions technologiques américaines ont mieux résisté que d’autres secteurs ce mois-ci, les investisseurs préférant des espaces relativement plus sûrs en raison des tendances saisonnières faibles en septembre.

Apple Inc (AAPL.O) a progressé d’environ 0,1% après avoir dégringolé de 1% lors de la dernière séance suite à une réponse quelque peu tiède au dévoilement de son Phone 13 et d’un nouvel iPad mini.

Parmi d’autres acteurs, la plate-forme de prêt GreenSky Inc (GSKY.O) a grimpé de plus de 44% après que Goldman Sachs Group Inc (GS.N) a annoncé qu’il rachèterait la société dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 2,24 milliards de dollars.

Les actions de Goldman Sachs ont chuté de 0,9%.