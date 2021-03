Wall Street s’apprête à ouvrir à la baisse alors que la flambée des rendements fait pression sur les actions technologiques

PHOTO DE FICHIER: Le panneau de Wall Street est photographié à la bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir à la baisse mardi alors que la hausse des rendements obligataires américains a frappé les valeurs lourdes liées à la technologie, tandis que les banques et les valeurs industrielles sous-évaluées qui devraient bénéficier d’une réouverture de l’économie ont légèrement augmenté.

Les contrats à terme sur Nasdaq 100 ont glissé de 0,6% alors que Facebook Inc, Amazon.com, Apple Inc, Netflix Inc et Microsoft Corp ont chuté entre 0,2% et 0,7% avant la mise en marché, alors que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans atteignaient un sommet de 14 mois.

Le Nasdaq, qui abrite les actions FAANG «de haute volée», devrait connaître sa première perte mensuelle depuis novembre alors que des projections économiques optimistes ont augmenté la demande de banques, d’énergie, de matériaux et de valeurs industrielles sous-évaluées.

Une hausse des rendements depuis le mois dernier a particulièrement touché les valeurs technologiques qui ont souvent un environnement de taux bas fortement ancré dans leurs valorisations élevées.

«Nous traversons une période où les gens s’adaptent à des taux légèrement plus élevés», a déclaré Jon Maier, directeur des investissements chez Global X ETFs à New York.

«Un plan d’infrastructure profiterait aux secteurs qui étaient généralement bloqués pendant la pandémie. Les matériaux, les industriels sont les domaines qui bénéficieraient de dépenses supplémentaires. »

Mercredi, le président Joe Biden dévoilera plus de détails sur la première étape de son plan d’infrastructure, qui pourrait valoir jusqu’à 4 billions de dollars.

Le Nasdaq est toujours à environ 7% en dessous de son sommet historique de clôture, tandis que les paris sur une reprise économique rapide tirée par des distributions de vaccins et des mesures de relance sans précédent ont aidé le S&P 500 et le Dow à franchir des records de clôture la semaine dernière.

Les trois principaux indices ont récupéré la plupart de leurs pertes des plus bas de la session de lundi, les investisseurs ayant apprécié les signes selon lesquels l’impact de la chute d’un fonds spéculatif américain était limité à une poignée d’actions et ne s’est pas répercuté sur des marchés plus larges.

«L’incroyable effet de levier dans le système est une préoccupation et d’autres titres comme celui-ci à venir… ébranler la confiance des investisseurs», a déclaré John Traynor, directeur des investissements chez People’s United Advisors.

À 8 h 24 HE, les E-minis Dow étaient en baisse de 8 points, soit 0,02%, les E-minis S&P 500, 11,5 points, soit 0,29% et les E-minis Nasdaq 100, 84,5 points, soit 0,65%.

Les banques et les valeurs industrielles telles que JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley et Boeing Co ont ajouté entre 0,2% et 0,7%.

Les prix du Bitcoin ont augmenté d’environ 2,6% après que . a annoncé que PayPal Holdings Inc était sur le point d’annoncer qu’il avait commencé à permettre aux consommateurs américains d’utiliser leurs avoirs en crypto-monnaie pour payer à des millions de ses marchands en ligne dans le monde.

PayPal a gagné environ 1%.