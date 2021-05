Wall Street s’apprête à ouvrir plus haut avant les enquêtes auprès des entreprises américaines

PHOTO DE FICHIER: Le panneau de Wall Street est photographié à la bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir légèrement plus haut vendredi, prolongeant une reprise par rapport à la session précédente, alors que l’attention s’est tournée vers les enquêtes commerciales à la fin d’une semaine de négociation volatile.

Les données de l’indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier et des services aux États-Unis d’IHS Markit suivraient les enquêtes menées dans la zone euro, indiquant le rythme de croissance des entreprises le plus rapide depuis plus de trois ans en mai.

Les principaux indices de Wall Street ont gagné du terrain jeudi après une chute de trois jours après que les données aient montré le moins de demandes de chômage hebdomadaires aux États-Unis depuis la récession pandémique en 2020, indiquant une reprise du marché du travail.

La reprise du marché boursier a été menée par les actions de méga capitalisation liées à la technologie, mettant le Nasdaq sur la bonne voie pour casser une séquence de quatre semaines de défaites. Le S&P 500 et le Dow se dirigeaient vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

«Après une certaine pression en début de semaine, nous pouvons voir un certain intérêt d’achat pour les noms de technologie à méga capitalisation battus car leurs valorisations semblent un peu plus attrayantes», a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à New York. .

«Le marché se concentrerait également sur les performances des crypto-monnaies, et si elles chutaient encore plus, cela pourrait déclencher des ventes.»

Le Bitcoin a oscillé autour de 40000 dollars, interrompant sa tentative de se remettre de la chute massive de cette semaine. Les actions liées à la crypto-monnaie Coinbase Global (COIN.O), Riot Blockchain (RIOT.O) et Marathon Digital Holdings (MARA.O) se sont raffermies entre 1,6% et 2,7%.

À 8 h 31 (HE), les e-minis Dow ont progressé de 134 points, soit 0,39%, les e-minis S&P 500 ont progressé de 15,5 points, ou 0,37%, et les e-minis Nasdaq 100 ont progressé de 49,25 points, ou 0,37%.

Deere & Co (DE.N) a gagné 1,2% après que le fabricant d’équipement agricole a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année entière.

Foot locker (FL.N) a augmenté de 2,1% après que le détaillant de chaussures et de vêtements ait affiché un bond de plus de 80% dans les ventes du premier trimestre.