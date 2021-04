Wall Street se rapproche de la normale pré-covid; est-il maintenant temps d’abandonner le commerce au domicile?

30% de la population américaine a été entièrement vaccinée, selon les Centers for Disease Control and Prevention. (Image: REUTERS)

Au milieu d’un verrouillage mondial en 2020, Wall Street a vu une augmentation massive des actions dites “ au foyer ”. Il s’agit notamment de Zoom Video, Netflix et d’autres actions technologiques qui ont profité du fait que les personnes restent confinées chez elles. Le cours de l’action Zoom Video a grimpé de 450% entre mars et octobre de l’année dernière, tandis que Shopify a bondi de 200% et Netflix a gagné 50%. Cependant, maintenant, après le déploiement réussi des vaccins, les États-Unis sont plus proches de l’ancienne norme. Mais ce changement pourrait-il également forcer les investisseurs à abandonner le commerce du «séjour à la maison»?

Les États-Unis ont vu chaque jour de nouveaux cas de coronavirus passer de 3 lakh à son apogée à moins de 60000 maintenant. Récemment, le président américain Joe Biden a déclaré que les personnes entièrement vaccinées pouvaient retirer les masques dans les zones publiques peu fréquentées. 30% de la population américaine a été entièrement vaccinée, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Depuis la mi-février, le cours de l’action Zoom Video a chuté de 28% pour se négocier désormais à 321 $ pièce. Le plus haut de 52 semaines pour l’action était de 588 $ par action. Netflix est en baisse de 9% depuis le 12 février de cette année, pour se négocier désormais à 509 $ chacun. L’action a atteint un sommet de 586 $ par action en janvier. La société d’équipement d’exercice Peloton Interactive a chuté de 36% depuis la mi-février pour se négocier maintenant à 98,9 $ par action. Fabricant de médias numériques, Roku a chuté de 24% par rapport à ses sommets de février et se situe maintenant à 356 $ par action. L’action avait atteint un sommet de 52 semaines en février de cette année et le cours de l’action Shopify est en baisse de 16% par rapport à son sommet de mi-février. L’action se négocie désormais à 1233 $ l’unité, Take-Two Interactive, une société de jeux vidéo, a vu son cours baisser de 15% depuis février.Activision Blizzard, une autre société de jeux vidéo, est en baisse de 12% au cours de la même période.

Devez-vous quitter le commerce au domicile?

“Il est certainement temps de les réduire (et certainement pas d’en ajouter plus), mais rappelez-vous également qu’il n’est jamais bon d’abandonner complètement un investissement qui a été si bon pour vous jusqu’à ce que cet investissement commence vraiment à décevoir”, Richard Smith, PDG de la Fondation pour the Study of Cycles, a déclaré une société de recherche à Financial Express Online.

Smith a ajouté que les investisseurs de Wall Street pourraient maintenant se préparer à peaufiner leurs portefeuilles. «Il y aura toujours une rotation entre la croissance et la valeur. Il y aura également des plantages dans des spéculations vraiment surchauffées comme les SPAC, de nombreux altcoins et NFT », a-t-il déclaré. Cependant, prenant note de l’avancement de la technologie, Richard Smith a ajouté que de véritables révolutions technologiques se déroulent dans des domaines tels que la robotique, la biotechnologie et la blockchain. «Celles-ci continueront mais il sera plus difficile de séparer le bon grain de l’ivraie», a-t-il dit.

