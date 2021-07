Wall Street s’effondre alors que la variante Delta suscite des craintes

PHOTO DE DOSSIER: Le panneau de Wall Street est représenté à la Bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis, le 9 mars 2020.

Wall Street a terminé en baisse vendredi, plombé par les baisses d’Amazon, d’Apple et d’autres valeurs technologiques de poids, tandis que les investisseurs s’inquiétaient d’une augmentation des cas de coronavirus liés à la variante hautement contagieuse Delta.

Jeudi, le comté de Los Angeles a annoncé qu’il réimposerait son mandat de masque ce week-end. Vendredi, les responsables de la santé publique ont déclaré que les cas de coronavirus aux États-Unis avaient augmenté de 70% par rapport à la semaine précédente, avec des décès en hausse de 26%.

Les compagnies de croisière Carnival Corp (CCL.N) et Norwegian Cruise Line (NCLH.N) ont toutes deux fortement chuté.

“COVID commence à affecter le marché, ironiquement, pour la première fois depuis l’été dernier, lorsque la réouverture du commerce a commencé”, a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, Oklahoma.

Amazon (AMZN.O), Apple et Nvidia (NVDA.O) ont tous chuté et figuraient parmi les actions qui ont le plus contribué aux baisses du S&P 500 et du Nasdaq. L’indice du secteur technologique S&P 500 (.SPLRCT) a plongé pour une deuxième session après avoir atteint un record mercredi.

L’indice des services publics <.SPLRCU> s’est redressé, tandis que l’indice de l’immobilier (.SPLRCR) a atteint un niveau record.

Cette semaine, les investisseurs ont équilibré les inquiétudes concernant un récent pic d’inflation avec les assurances du président de la Fed, Jerome Powell, que la flambée des prix est temporaire.

La saison des résultats du deuxième trimestre reprend la semaine prochaine, avec des rapports de sociétés telles que Netflix (NFLX.O), Johnson & Johnson (JNJ.N), Verizon Communications (VZ.N), AT&T (TN) et Intel (INTC.O) .

Les analystes s’attendent en moyenne à une croissance de 72% du bénéfice par action pour les sociétés du S&P 500, selon les données d’estimation IBES de Refinitiv.

Avec le S&P 500 en hausse d’environ 15 % depuis le début de l’année, les investisseurs rechercheront des prévisions d’entreprise solides pour justifier des valorisations exorbitantes.

« Il a été difficile pour le marché de profiter de ces prix déjà élevés », a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, New Jersey.

L’indice du secteur de l’énergie S&P 500 a coulé, les investisseurs s’inquiétant des attentes d’une offre accrue et d’une augmentation des cas de coronavirus qui ont suscité des inquiétudes quant à la demande.

Les données du département du Commerce ont montré que les ventes au détail ont rebondi de 0,6% le mois dernier alors que les dépenses reviennent aux services, renforçant les attentes d’une accélération de la croissance économique au deuxième trimestre.

Officieusement, le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 0,86% pour terminer à 34 686,08 points, tandis que le S&P 500 (.SPX) a perdu 0,75% à 4 327,19.

Le Nasdaq Composite (.IXIC) a chuté de 0,78% à 14 429,43

Moderna Inc (MRNA.O) a atteint un niveau record après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que le fabricant de médicaments rejoindrait l’indice S&P 500 (.SPX) dès le début des négociations le 21 juillet, en remplacement d’Alexion Pharmaceuticals (ALXN.O).

Cintas Corp (CTAS.O) a bondi après que les sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur les actions du fournisseur de services aux entreprises à la suite de ses résultats du quatrième trimestre.

Didi Global Inc (DIDI.N) est tombé après que la Chine a envoyé des représentants de l’État d’au moins sept départements au géant du transport pour un examen de la cybersécurité.