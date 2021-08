Wall Street va au pot et aux chiens – et c’est une bonne chose pour la scène des startups de Seattle

in

Un marché en ligne qui aide à faciliter les échanges entre les vendeurs et les acheteurs de marijuana verra bientôt ses propres actions négociées sur le Nasdaq.

Un autre qui relie les propriétaires d’animaux avec les promeneurs, les pensionnaires et les autres soignants juste a publié ses premiers résultats en tant que société cotée en bourse.

Et une société de biotechnologie basée à Redmond depuis 3 ans avec seulement 25 employés, il vient de lever 80 millions de dollars pour ses débuts en bourse.

Les SPAC bouleversent la scène des startups de Seattle. Dans cet épisode du podcast ., nous examinons comment les sociétés d’acquisition spécialisées transforment les startups en actions cotées en bourse en un clin d’œil. Ils donnent à bon nombre de ces sociétés l’accès à des sources de capitaux supplémentaires tout en créant de nouveaux risques pour les investisseurs et en soulevant des questions sur l’orientation à long terme du marché boursier.

Notre invitée (et rédactrice audio invitée) est Laurel Deppen, une journaliste qui a travaillé comme stagiaire chez . à Seattle cet été tout au long de la Fonds d’information Dow Jones, rapportant un large éventail d’histoires sur la communauté technologique et commerciale de la région, y compris une histoire antérieure sur le futur marché public du cannabis en ligne Leafly.

Laurel Deppen dans le studio . cette semaine. (Photo . / John Cook)

Elle a étudié le journalisme radiodiffusé à la Western Kentucky University, où elle était rédactrice en chef du College Heights Herald, et en plus de se joindre à nous pour la conversation podcast, elle a édité cet épisode comme l’une des missions finales de son stage d’été.

Dans le deuxième segment de l’émission, nous discutons avec Laurel de ses impressions générales sur Seattle en tant que nouvelle venue dans la ville, comme le documente en partie son histoire, Comment Bumble BFF a aidé cette greffe du Kentucky à trouver des amis et à briser le Seattle Freeze.

Et dans notre dernier segment, c’est le retour de Random Channel, notre segment explorant les choses aléatoires qui ont attiré notre attention cette semaine. Laurel parle du drame de HBO Le lotus blanc, le co-fondateur de ., John Cook, à propos du nouveau podcast Le bord, et je partage mon enthousiasme pour les récents épisodes du podcast du New York Times de Kara Swisher, Pivot.

