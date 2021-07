Wall Street Week Ahead Investisseurs avides de bénéfices dans un contexte de croissance préoccupante

in

PHOTO DE DOSSIER: Le panneau de Wall Street est représenté à la Bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Les investisseurs se tournent vers les prochains résultats trimestriels des entreprises américaines et les prévisions de reprise au second semestre 2021, certains craignant que la récente poussée économique ne s’essouffle déjà.

Les bons du Trésor américain se sont fortement redressés cette semaine en raison des craintes d’un ralentissement de la croissance économique au second semestre, poussant les rendements à des niveaux jamais vus depuis février. Sur le marché boursier, il y a eu une liquidation des valeurs financières, de l’énergie et d’autres actions dites de valeur liées à la reprise.

Un bond massif des bénéfices du deuxième trimestre devrait marquer un pic pour la croissance des bénéfices aux États-Unis et la reprise après l’effondrement des bénéfices induit par la pandémie de l’année dernière. Les bénéfices du S&P 500 auraient augmenté de 65,8% par rapport à l’année précédente, selon les données IBES de Refinitiv.

C’est en passe d’être la plus forte croissance en pourcentage depuis le quatrième trimestre de 2009 suite à la Grande Crise Financière, selon les données IBES de Refinitiv.

À partir de mardi, les rapports sur les bénéfices de JPMorgan Chase (JPM.N), de Goldman Sachs (GS.N), de Bank of America (BAC.N) et d’autres grandes banques sont attendus, pour le coup d’envoi de la saison des résultats trimestriels. Ils pourraient donner des indices précoces sur l’économie et les actions liées à la croissance.

La plupart des grandes banques américaines devraient enregistrer un rebond important de leurs bénéfices trimestriels, même avec une baisse des revenus commerciaux et un blocage des revenus en raison des taux d’intérêt bas et de la faiblesse de la demande.

Les investisseurs sont également impatients d’évaluer si les bénéfices soutiendront la hausse de Wall Street, avec le S&P 500 (.SPX) en hausse d’environ 16% pour l’année jusqu’à présent. De nombreux observateurs du marché affirment que la hausse attendue des bénéfices cette année est l’une des principales raisons de la solide performance du marché.

Pourtant, le rapport plus faible que prévu de cette semaine sur les demandes de chômage aux États-Unis et la propagation de la variante du coronavirus Delta a ajouté aux questions des investisseurs sur la réouverture économique.

«Pour cette saison des résultats, ce que les investisseurs voudront voir et ce que nous attendons, c’est que la tendance des bénéfices du côté de la valeur soit toujours intacte, pour soutenir (l’opinion), il est trop tôt pour quitter ce commerce. Et cela commence avec les banques la semaine prochaine », a déclaré Keith Lerner, stratège en chef du marché chez Truist Advisory Services.

De nombreux investisseurs, dont Lerner, sont restés optimistes sur les secteurs économiquement sensibles comme l’énergie, les services financiers et les produits industriels qui sont considérés comme des transactions de valeur en raison d’années de sous-performance.

L’indice de valeur S&P 500 (.RLV) est en baisse pour la semaine. Au cours de la même période, l’indice de croissance S&P 500 (.RLG) – connu pour les entreprises ayant une dynamique haussière derrière elles – est plus élevé, reflétant une progression des actions technologiques qui a été aidée par la baisse des rendements des obligations de référence à 10 ans.

Gary Bradshaw, gestionnaire de portefeuille chez Hodges Capital Management à Dallas, au Texas, qui aime l’énergie, les matériaux, les restaurants et certains détaillants, a déclaré que bien que la situation ne soit pas parfaite dans toutes les entreprises, la saison des résultats devrait confirmer la vigueur de l’économie.

“Ce n’est pas rose à 100%”, a-t-il déclaré, mais “nous nous attendons à ce que les bénéfices soient extrêmement solides, et nous sommes donc optimistes quant au marché.”

Parmi les secteurs, l’industrie, la consommation discrétionnaire, l’énergie et les matériaux devraient afficher les gains de bénéfices les plus importants d’une année sur l’autre, les industriels (.SPLRCI) étant estimés en hausse de plus de 500%, sur la base des données de Refinitiv.

Les estimations des bénéfices du deuxième trimestre sont probablement encore trop faibles, a écrit Nicholas Colas, co-fondateur de DataTrek Research, dans une note cette semaine.

En conséquence, les estimations pour 2021 dans l’ensemble et pour 2022 “devraient continuer à augmenter à mesure que nous obtenons les rapports financiers du deuxième trimestre”, et cela pourrait donner aux investisseurs plus de confiance que les bénéfices devraient soutenir le marché l’année prochaine, a-t-il écrit.

Également sur le radar sera ce que les entreprises font pour répercuter les augmentations de prix des matières premières auxquelles elles pourraient être confrontées, a déclaré Sameer Samana, stratège principal des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute. Des signes de ces pressions sont apparus dans les données économiques ces derniers mois.

Parmi les autres sociétés qui doivent faire un rapport la semaine prochaine, citons Delta Air Lines (DAL.N), UnitedHealth Group (UNH.N) et Kansas City Southern.