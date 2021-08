Wall Street Week Ahead: le rebond des bénéfices et la baisse des rendements obligataires aident à maintenir la fête pour les actions américaines

in

Les investisseurs auront un nouvel aperçu de l’économie la semaine prochaine avec le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis et un autre lot de rapports sur les bénéfices de sociétés telles qu’Eli Lilly, CVS Health et General Motors. (image/fichier AP)

Un rebond des bénéfices des entreprises et la récente baisse des rendements obligataires contribuent à modérer les valorisations des actions américaines, renforçant les arguments en faveur de la détention d’actions alors même que les marchés sont proches des records et que la croissance économique devrait ralentir.

L’indice de référence S&P 500 a grimpé de plus de 17% jusqu’à présent cette année, galopant plus haut malgré les inquiétudes concernant une flambée de l’inflation et une chute prévue de la croissance économique.

Dans le même temps, cependant, les valorisations boursières ont légèrement baissé depuis le début de l’année. Le ratio cours/bénéfice (P/E) du S&P 500, une mesure couramment utilisée de la valorisation du marché, s’élève à 21,4 fois les estimations de bénéfices pour les 12 prochains mois, selon Refinitiv Datastream. C’est toujours bien au-dessus de sa moyenne historique de 15,4, mais en dessous du niveau de 22,7 de janvier.

Pendant ce temps, un rallye sur les marchés du Trésor qui a vu le rendement des bons du Trésor à 10 ans chuter de 50 points de base depuis fin mars alors que les prix des obligations ont grimpé en flèche a également contribué à accroître l’attrait des actions en tant qu’investissement.

“Je pense que le marché boursier est toujours l’endroit où il faut être”, a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. “Même si les valorisations sont élevées, les fondamentaux sont bons, la plupart des entreprises connaissent d’excellents trimestres et les perspectives sont plutôt bonnes.”

L’accent mis sur les valorisations intervient alors que les investisseurs évaluent divers courants croisés qui peuvent influencer les marchés au cours des prochains mois, notamment un ralentissement attendu de la croissance, une résurgence des cas de COVID-19 aux États-Unis et les plans de la Réserve fédérale pour dénouer les politiques d’argent facile qui ont a contribué à soutenir les prix des actifs depuis la vente massive alimentée par la pandémie en mars 2020.

Les investisseurs auront un nouvel aperçu de l’économie la semaine prochaine avec le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis et un autre lot de rapports sur les bénéfices de sociétés telles qu’Eli Lilly, CVS Health et General Motors.

Les attentes de bénéfices futurs solides ont été le principal moteur des gains du S&P 500 cette année, selon une analyse du Credit Suisse des performances de l’indice depuis le début de l’année qui a comparé l’évolution des valorisations des actions aux variations des bénéfices attendus.

Des bénéfices toujours meilleurs que prévu devraient maintenir les valorisations sous contrôle. Les bénéfices devraient désormais avoir grimpé de 87,2% au deuxième trimestre contre des prévisions de 65,4% début juillet, selon Refinitiv IBES.

“Si vous avez un environnement comme celui dans lequel nous nous trouvons, où les entreprises dépassent les attentes de 18 à 20 %, cela signifie que le P/E est inférieur au chiffre officiel”, a déclaré Jonathan Golub, stratège en chef des actions américaines au Credit Suisse. . Le Credit Suisse prévoit que le S&P 500 terminera l’année à 4 600, environ 4% au-dessus de la clôture de jeudi de 4 419,15.

Alphabet et Boeing, société mère de Google, ont été parmi les gros gains de la saison. Les investisseurs étaient moins satisfaits du rapport de jeudi du géant du commerce électronique Amazon, dont les actions ont pris un coup après avoir déclaré que la croissance des ventes ralentirait au cours des prochains trimestres.

La baisse des rendements obligataires, le taux à 10 ans tombant récemment à environ 1,25 %, a également renforcé l’attractivité relative des actions.

La prime de risque des actions – une comparaison du rendement des bénéfices des actions au taux d’intérêt des obligations – est actuellement à un niveau qui correspondait historiquement à un gain moyen sur 12 mois pour le S&P 500 de 15,2%, selon le Wells Fargo Investment Institut.

Goldman Sachs a déclaré dans une note récente que son objectif de fin d’année S&P 500 de 4 300 est basé sur un rendement à 10 ans à 1,9%. Un rendement de 1,6%, toujours plus de 30 points de base au-dessus des rendements actuels, porterait l’estimation de la juste valeur de Goldman pour le S&P à 4 700 d’ici la fin de l’année, en maintenant la croissance modélisée et d’autres facteurs constants, a déclaré la banque.

Pourtant, certains investisseurs sont devenus nerveux face aux valorisations boursières, qui sont élevées par de nombreuses mesures historiques malgré les récentes explosions des bénéfices.

Le ratio cours/bénéfice corrigé des variations cycliques, ou ratio CAPE, qui adopte une vision à plus long terme pour s’adapter aux fluctuations des cycles économiques, est un indicateur d’évaluation qui clignote. Il a atteint son plus haut niveau depuis plus de 20 ans.

L’augmentation du ratio CAPE est un facteur que Cresset Capital Management a pris en compte avant de réduire légèrement son exposition globale aux actions plus tôt cette année pour ses portefeuilles qui ont un horizon d’investissement d’au moins 7 ans, a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements de Cresset.

“Les valorisations boursières sont chères, extrêmement chères”, a-t-il déclaré. « De ce point de vue, le marché n’a pas un avenir à long terme très convaincant. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.