Wall Street Week Ahead: les investisseurs s’en tiennent aux actions, mais se préparent pour une course plus cahoteuse

in

Les investisseurs suivront le symposium des banques centrales de la semaine prochaine à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour savoir quand la Fed commencera à ralentir ses achats de 120 milliards de dollars d’obligations du gouvernement américain. (Photo AP/Image de fichier)

Les investisseurs se préparent à une course plus difficile pour les marchés, car les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance, un recul imminent des politiques monétaires faciles de la Réserve fédérale et une résurgence mondiale du COVID-19 menacent un rallye qui a vu le S&P 500 doubler par rapport aux plus bas de l’année dernière.

Les signes de prudence abondent, même si les actions américaines frôlent des records. Les économistes de Goldman Sachs ont récemment abaissé leur estimation de suivi de la croissance économique américaine au troisième trimestre à 5,5% contre 9% en raison de l’impact de la variante Delta, tandis que les gestionnaires de fonds interrogés par BofA Global Research ont déclaré avoir porté les surpondérations en espèces au plus haut niveau depuis octobre. 2020 tout en renforçant les positions dans les secteurs défensifs tels que la santé et les services publics.

Les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance en Chine et dans d’autres grandes économies ont affecté les prix du pétrole, du cuivre et d’autres matières premières, tandis que le dollar américain, une destination clé pour les investisseurs nerveux, se situe à son plus haut niveau en près de neuf mois contre un panier de devises.

Même les investisseurs de détail, un groupe qui a soutenu des rassemblements dans tous les domaines, des actions technologiques à la cryptographie au cours de la dernière année, semblent se calmer. Le courtage en ligne Robinhood, la passerelle pour de nombreux investisseurs de détail vers les actions dites mèmes, a déclaré mercredi que ses clients ralentiraient probablement leurs transactions dans les mois à venir.

Les avertissements passés d’un recul à venir n’ont jusqu’à présent pas eu lieu cette année, et la réduction de l’exposition aux actions a été une stratégie perdante pendant la course du marché par rapport à ses plus bas de 2020, renforçant l’idée qu’il y a peu d’actifs où les investisseurs ont été en mesure d’encocher le type de rendements observés dans les actions. Néanmoins, les risques imminents ont renforcé l’opinion selon laquelle les marchés pourraient être plus turbulents dans les mois à venir.

“Nous avons dépassé ce rallye de type euphorique où tout, toutes les classes d’actifs et toutes les actions, a continué à se redresser”, a déclaré Megan Horneman, directrice de la stratégie de portefeuille chez Verdence Capital Advisors, qui supervise environ 3 milliards de dollars d’actifs. Maintenant, “il faut être un peu plus sélectif”.

L’une des principales inquiétudes des investisseurs est le risque que la Fed, confrontée à une inflation plus forte que prévu, commence à retirer son soutien à l’économie au moment même où la croissance commence à refluer et que la variante Delta du coronavirus menace d’annuler les réouvertures à travers le pays.

“Nous avons obtenu un soutien monétaire énorme de la Réserve fédérale pour l’économie pendant un certain temps, de sorte que le marché s’inquiète de la réduction de la Fed et de ce que cela va faire pour la croissance”, a déclaré Rob Haworth, directeur principal de la stratégie d’investissement chez US Bank Wealth Management.

Les investisseurs suivront le symposium des banques centrales de la semaine prochaine à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour savoir quand la Fed commencera à ralentir ses achats de 120 milliards de dollars d’obligations du gouvernement américain.

Plus tôt cette semaine, les analystes de BofA Global Research ont avancé leur calendrier pour le début de la réduction de la Fed à novembre, par rapport à une précédente prévision de janvier, estimant que le compte rendu de la dernière réunion de politique de la banque centrale, publié mercredi, signalait une plus grande probabilité d’un dénouement commençant cette année.

Les valorisations riches font également réfléchir les investisseurs. Le ratio P/E du S&P 500 sur 12 mois à terme s’élève à 21,1, soit une prime de plus de 34 % par rapport à sa moyenne sur 20 ans, selon Refinitiv Datastream.

Malgré toutes ces inquiétudes, de nombreux investisseurs emploient des stratégies qui leur permettront de s’en tenir aux actions, qui ont bénéficié de rendements du Trésor ultra-bas et d’une croissance exceptionnelle aux États-Unis.

Horneman, de Verdence Capital Advisors, a ajouté des investissements alternatifs tels que certaines stratégies de hedge funds long-short liquides qui visent à être moins corrélées aux prix des actions et des obligations.

Greg Bassuk, directeur général d’AXS Investments, a déclaré que l’intérêt s’était récemment accru pour les alternatives liquides telles que le capital-investissement et le capital-risque et les stratégies telles que les contrats à terme gérés, qui visent à couvrir les risques tout en maintenant l’exposition aux actions. Aux États-Unis, les entrées dans de tels investissements sont à leur plus haut niveau depuis 2013, a déclaré Morningstar en juillet.

Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, a déclaré vendredi dans une note que les investisseurs devraient se préparer à la volatilité en diversifiant les régions et les classes d’actifs, y compris les fonds spéculatifs. Haefele a déclaré que le S&P terminerait l’année prochaine à 5 000, contre 4 437,18 aujourd’hui, bien qu’il s’attend à une course cahoteuse à ces niveaux.

L’un des principaux arguments en faveur de la détention d’actions a été la résilience du marché au cours de la dernière décennie, où les investisseurs ont été largement récompensés pour avoir sauté sur l’occasion lorsque les actions s’affaiblissent. Pour Horneman, cette stratégie reste en vigueur.

“Nous sommes toujours dans la mentalité d’achat à la baisse, pas de vente sur la force”, a-t-elle déclaré.

