Wall Street Week Ahead: Un rallye boursier américain flamboyant fait face au mois le plus difficile du marché

Un rallye au cours duquel les actions américaines ont doublé par rapport aux creux post-pandémiques est sur le point d’entrer dans le pire mois de l’année pour les actions, alors que les investisseurs se concentrent sur une résurgence nationale de COVID-19 et sur la rapidité avec laquelle la Réserve fédérale prévoit de retirer ses politiques d’argent facile.

Septembre a été le pire mois de l’année pour le S&P 500, avec une baisse moyenne de 0,56 % de l’indice de référence depuis 1945, selon Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA. Le S&P n’a avancé que 45% du temps en septembre, le taux le plus bas de tous les mois, selon les données de CFRA.

Cette fois-ci, les actions ont de l’élan de leur côté. Le S&P 500 a atteint vendredi son 52e record de clôture de l’année et a gagné 20% jusqu’à présent en 2021, après avoir passé 287 jours civils sans recul de 5% ou plus.

Ce type de performance a signalé des rendements comparativement solides dans le passé. L’indice a continué à enregistrer un gain médian de 5,2% pour le reste de l’année au cours des années où il a atteint 30 nouveaux sommets ou plus jusqu’en août, selon les données de LPL Financial. Cela se compare à un gain médian de 3,6% pour toutes les années, selon les données de l’entreprise.

Un discours prononcé vendredi par le président de la Fed, Jerome Powell, a aidé à dissiper les inquiétudes selon lesquelles la banque centrale se retirerait trop tôt des 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’obligations d’État qui ont aidé à soutenir les marchés, poussant le S&P à de nouveaux records.

Pourtant, des signes de prudence se sont multipliés dans certains coins du marché, alimentés en partie par l’augmentation des cas de coronavirus à travers le pays et l’incertitude quant à la rapidité avec laquelle la Fed resserrera sa politique monétaire une fois qu’elle aura commencé sa réduction.

Alors que les inquiétudes concernant la variante Delta se profilent, “continuer à remettre en question le rallye en raison de la saisonnalité est logique”, a déclaré JJ Kinahan, stratège en chef du marché chez TD Ameritrade.

Alors que les principaux indices se situent près de nouveaux sommets, de nombreuses actions ont été laissées pour compte. Mardi a marqué la première fois en près de sept ans que le S&P 500 a atteint un sommet de clôture tandis qu’un total de 10 jours a montré que plus d’actions à la Bourse de New York et au Nasdaq ont atteint des creux de 52 semaines que des sommets de 52 semaines, selon Willie Delwiche. , un stratège en investissement de la société d’études de marché All Star Charts.

Les investisseurs ont également réduit leur effet de levier, la dette sur marge ayant chuté de 4,3% à 844 milliards de dollars en juillet alors même que le S&P progressait de plus de 2%, selon les données de BofA Global Research. Le S&P 500 a baissé de 71% du temps un an après avoir atteint un pic de la dette sur marge, a montré l’analyse de la banque.

L’effet de levier net des hedge funds, quant à lui, s’élevait à 50 % au début du troisième trimestre contre 58 % à la fin de l’année dernière, selon un rapport de Goldman Sachs.

Bien que les gains du marché depuis le début de l’année aient été spectaculaires, les investisseurs se sont demandé combien il restait de jus dans le rallye. Un sondage . cette semaine a montré que les stratèges pensaient que le S&P 500 devrait terminer 2021 non loin de son niveau actuel.

Une fenêtre sur la façon dont la variante Delta s’est propagée à l’économie viendra vendredi prochain, avec la publication du rapport sur l’emploi aux États-Unis pour août, à la suite des récentes lectures faibles sur la confiance des consommateurs et les ventes au détail. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas signalés a atteint environ 155 000, le plus élevé depuis environ sept mois, selon les données de . jusqu’à jeudi.

“Quand je passe au crible le bruit… c’est ce sur quoi le marché se concentre en ce moment, purement et simplement”, a déclaré Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions.

Néanmoins, de nombreux éléments soutiennent l’opinion selon laquelle les actions devraient continuer à grimper jusqu’à la fin de l’année.

BofA Securities a déclaré que les rachats d’entreprises clientes la semaine dernière ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-mars, une source potentielle de soutien pour les actions. Ceux-ci ont été menés par les financières, qui ont enregistré leurs rachats hebdomadaires les plus élevés depuis 2010, a écrit BofA.

“Malgré le pic tangible de la variante Covid, nous pensons que l’économie continuera de progresser”, stimulée par les dépenses des entreprises et des consommateurs, a déclaré Rick Rieder, directeur des investissements de BlackRock pour les titres à revenu fixe mondiaux, dans une note aux investisseurs vendredi.

Certains investisseurs restent prêts à sauter sur toute baisse provoquée par une volatilité plus élevée dans les semaines à venir. « Si nous assistons à un recul en septembre, je dirais certainement à nos clients : « prenez cela comme une opportunité d’achat », a déclaré Janasiewicz.

